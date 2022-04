El Jesús sanjuanino al que quieren atropellar por pedir no comprar huevos de Pascua

Era un móvil de rutina para el notero de Canal 13 San Juan. Recorrer la Peatonal sanjuanina en búsqueda de historias de Pascuas, en el día del jueves santo.

Es que fue esta la fecha, feriado, que muchos eligieron para ir a hacer sus compras para el Domingo de Pascuas. De hecho, tal como lo reflejó el periodista, la Peatonal de San Juan estaba repleta de personas que hacían compras de último momento, teniendo en cuenta que el viernes todo estará cerrado.

Fue entonces que apareció en cámara un joven disfrazado de Jesús, estaba parado en el cruce de Rivadavia y Tucumán.

"Yo le estoy entregando unas cartas a las personas y les estoy diciendo que no compren huevos que recuerden lo que es la verdadera Pascua", dijo a cámara el jesucristo sanjuanino.

El personaje aseguró formar parte de una iglesia de Marquesado, en Rivadavia, y estaba acompañado por otros miembros del culto.

"La mayoría me los reciben bien pero en el semáforo me tiraron el volante. La gente me mira con odio porque se piensan que yo soy Jesús pero yo no les he hecho nada", cerró el insólito entrevistado. Mirá: