El restaurante más exclusivo de San Juan tendrá sucursal en una bodega mendocina

En Mendoza ya es noticia. El restaurante más exclusivo de San Juan tendrá sucursal en una bodega de la vecina provincia. Es desembarco no es a cualquier lugar, sino a la prestigiosa Bodega Vistalba, en Luján de Cuyo. El chef Miguel Martín, propietario de "La Jamonería", llevará un menú clásico, de categoría, para el deleite mendocino. Con qué sorprenderá: "Las Navajas con salsa cítrica, porque soy un enamorado de ese molusco de carne tersa y muy rica, que respeta todos los sabores del mar, y es más delicado que la ostra".

Martín habló con el portal Mdzol y contó parte de su vida y los inicios en la gastronomía. Trabajaba en empresas dedicado al rubro energía, pero la comida era su verdadera pasión. "Fue tan grande el amor a la gastronomía que fui vendiendo todas mis empresas y comencé con la importación de jamones del Mediterráneo", dijo, y contó que empezó trayendo a San Juan "los de España, y seguí con los italianos".

Para eso, "me puse a armar un canal de ventas para la importación, una franquicia de jamones mediterráneos y casi que no pude porque explotó todo por el aire: se empezó a conocer a partir del boca a boca lo que se me había ocurrido, lo que estaba haciendo, casi al mismo tiempo en que decidí poner un restaurante".

Contó que le "pasaron cosas muy locas". Un ejemplo: "Ver cómo llegan aviones privados a San Juan con gente que solamente quería comer en mi restó, y deleitarse con estos jamones. Hubo momentos en los que llegaron cinco y hasta seis aviones privados que traían gente solo a comer a ‘La Jamonería’, el nombre con el que bauticé a mi espacio". Luego empezó la expansión hacia las "sorpresas de mar".

"Alquilamos un barco chico en Chubut y hacemos pesca artesanal con buzos los lunes, martes y miércoles. Pescan todo lo que se va a Europa, y nadie ve en la Argentina: sepia, navajas, ostras y demás. La pesca es en fresco: a San Juan nos llega a las 10 de la mañana del día siguiente al que había sido pescada. Aquí hay un anuncio: toda esta logística que armamos con respecto a la pesca artesanal, será la que llegue a las puertas de Bodega Vistalba ahora, y que sorprenderá en su carta", dijo al medio mendocino.

Martín señaló la razón de su necesidad de llegar a Mendoza. "Me llamó Carlos Pulenta, a quien considero un número 1, y el solo hecho de pensar en ocupar un lugar en donde estuvo Jean Paul Bondoux me produjo emoción. Bodega Vistalba fue una de las pioneras en cuanto a la gastronomía de excelencia en el mundo de las bodegas y los caminos del vino. Fue un acontecimiento gastronómico muy ruidoso que Jean Paul decidiera poner La Bourgogne en Mendoza, y en una bodega".