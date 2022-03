Escándalo con el examen para entrar a la carrera de Enfermería de la UNSJ

La manifestación de los que rindieron, en la puerta de la Escuela de Ciencias de la Salud (foto: AM 1020).

El ingreso a la Escuela de Ciencias Universitarias de la Salud, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan se tiñó de escándalo que estalló con la publicación de la lista provisoria de resultados de los exámenes de ingreso a la carrera de Enfermería y estallaron las redes sociales. Incluso, algunos de los aspirantes convocaron a una protesta en la puerta del establecimiento, ubicado en Albardón.

Según se conoció por parte de los dichos de algunos de los aspirantes, consideran que hubo irregularidades como por ejemplo no coincidir número de DNI en lo publicado, hasta el caso de una alumna que habría sido sorprendida copiando y aparecería como aprobada.

El listado de ingresantes y no ingresantes fue publicado oficialmente este lunes (se puede consultar en este link). Y generó gran revuelo entre los que rindieron el examen, que se hizo este domingo en las instalaciones del Complejo Universitario Islas Malvinas ubicado en el CUIM.

El director de la Escuela de Ciencias de la Salud, Ángel Pinto, habló este lunes en AM 1020 y dijo que no hubo irregularidades pero reconoció que hubo errores con los DNI.

"Todo lo que fue el examen desde las 7,30 ha sido con normalidad hasta el final y los profes empezaron a corregir, los chicos fueron muchos y se extendió hasta las 6 o 7 de la tarde. El examen viene codificado no se sabe quién es cada uno, ese código de barras se usa hasta el final que viene una empresa de informática y lo devela. Incluso se le dice al alumno que no puede poner nombre que declare que es tal o cual persona. Anoche que estuvimos hasta tarde con el examen, estábamos a esa hora esperando los resultados, y cuando se pasa a Excel no hubo problemas, pero cuando se pasa al sistema que eran muchos, al parecer se cambian los DNI. A las 23,30 o 12 dimos la orden a la gente de informática que publique la lista y se dieron cuenta de que las planillas de ingresantes estaban mal los DNI. Se los arregló en la máquina y se colocaron los correctos", aseguró el directivo.

Pinto invitó a los aspirantes a acercarse y ver cada uno de los exámenes, que se mostrarán los días miércoles 9 y jueves 10 de marzo. Para poder verlos deberán inscribirse por Departamento Alumnos de la EUCS los días lunes y martes.

Por otro lado, respecto a personas que fueron sorprendidas copiando, retiradas del aula y que aparecen como aprobadas, dijo que no es posible que algo así suceda, como tampoco que aparezcan aprobados aspirantes que no se presentaron a rendir porque no tienen el código de barra.

Pinto informó que rindieron 1.213 sobre 3.300 inscriptos y hubo alrededor de 1.300 aspirantes que ratificaron inscripción. En total fueron 150 los que ingresaron.