"Mientras yo bailaba arriba del parlante": ¡se casa otra influencer sanjuanina!, mirá quién

La joven influencer sanjuanina Micaela Mallea compartió en su cuenta de Twitter el inolvidable momento que vivió hace un par de horas: su pareja le pidió casamiento.

Según contó la estudiante, DJ y fitness todo ocurrió mientras compartían un evento: "mi novio me pidió casamiento en plena joda mientras yo bailaba arriba del parlante, ahora me pregunto… que hice tan bien para merecer a este hombre ??", escribió en la red social del pajarito. Este mensaje cuenta con casi 350 me gusta por el momento. Además relató que ella dijo que sí, y que todo el mundo los abrazaba y felicitaba luego de la propuesta.

(Captura de Twitter Micaela Mallea)

En otra de las publicaciones mostró una foto del anillo que le dio y Maximiliano, su pareja, hizo lo mismo. El joven es de Mendoza y al igual que ella comparte muchas fotos de sus arduos entrenamientos y su físico.

(Captura de Twitter Micaela Mallea)

(Captura de Instagram MaxiVicens33)

El último miércoles se conoció la noticia de que a Pamela Pettazzi, conductora de "Una tarde jugada" e influencer sanjuanina también le hicieron la propuesta de casamiento. En su caso fue en el Monumental, en una visita guiada de la que participaba con su pareja.