La UNSJ será el hogar de estudiantes colombianos y mexicanos

Durante la mañana de hoy en el interior del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan se llevó a cabo la presentación de los programas 2022 de la Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales. Se aprovechó la oportunidad para darle la bienvenida a seis alumnos de intercambio que durante 5 meses estarán tomando clases en las distintas unidades académicas.

Algo tímidos, pero con muchas ganas de compartir, de los seis estudiantes que llegaron a la provincia cinco de ellos estuvieron presentes en el acto. Diseño Gráfico, Letras e Ingeniería Electrónica son algunas de las carreras que cursaran los jóvenes durante el primer semestre.

Al ser consultados por Tiempo de San Juan, todos afirmaron que nunca habían escuchado de San Juan, por lo que buscaron en internet información sobre la provincia. “Nunca había escuchado de San Juan, lo googlee un montón. Cuando llegamos nos sorprendimos porque es una provincia muy bonita, tiene mucha naturaleza. Es una ciudad tranquila y las personas te brindan mucho cariño”, comentó una de las estudiantes.

Las expectativas en el grupo de jóvenes son similares. Sus deseos son poder disfrutar de la experiencia, no solo académica, sino de lo que tiene la provincia para ofrecer a nivel cultural, e incluso gastronómico. “Nos han dicho que tenemos que probar el asado, porque siempre dicen que la carne argentina es la mejor del mundo”, afirman.

Programas de intercambio universitario

Previo a darle la bienvenida a los estudiantes de intercambio, la secretaria de Posgrado y Relaciones internacionales, Alicia Malmod, consultada por este medio detalló que actualmente hay siete docentes universitarios, no docentes e investigadores que se encuentran realizando sus pasantías en distintos lugares de Europa y Latinoamérica y once estudiantes cursando en universidades de México y Colombia.

Además, a lo largo del año esperan recibir alrededor de 40 estudiantes extranjeros que ampliarán sus conocimientos y harán la continuidad de sus carreras en la provincia durante el 2022.

Esto es gracias a los programas PAME (Programa Académico de Movilidad Estudiantil), PILA (Programa de Intercambio Académico Latinoamericano), IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technichal Experiencie), PMI (Programa de Movilidad Internacional), PERHID (Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo), PIESCI (Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional), ELSE (Rediseño del Programa de Español como Lengua Segunda y Extranjera) y Programa de Becas de Idioma.

Malmod detalló que, además de asesorar a los alumnos que lleguen a la alta casa de estudios, se les brinda desde la Secretaría un acompañamiento y seguimiento por medio de Alumnos Guías, para contener en distintos aspectos, no solo académicos, para que la experiencia en la provincia sea por demás grata y enriquecedora.