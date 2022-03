Preocupación por la salud del gremialista: cómo está 'Pepe' Villa

La salud del histórico dirigente de UPCN, José "Pepe" Villa sigue preocupando a su familia y entorno pero en los últimos días ha mejorado, según confirmó la hija del sindicalista, Laura Villa. El sindicalista se recupera internado en Buenos Aires en el Hospital Anchorena, donde fue trasladado después de estar internado en una clínica local, en estado "delicado".

A mediados de febrero, Villa sufrió complicaciones tras ser operado de la vesícula y tuvo que ser nuevamente intervenido con cirugía, llegando a un cuadro que ameritó su estancia en terapia intensiva, lo que logró superar pasando a terapia intermedia.

"Él está mejor, más estable. Ahora es tiempo y paciencia…", resaltó la hija de Villa en diálogo con Tiempo de San Juan, no obstante no aclaró si continúa en terapia. Sí se sabe que el gremialista está impaciente con su regreso a la provincia y a sus actividades normales, vorágine que los médicos no autorizan todavía.

El paciente tiene 77 años y cuenta con más de 40 de trayectoria política en la Provincia, como referente de Unión Personal Civil de la Nación, además de haber sido diputado provincial y diputado nacional en las filas del PJ.