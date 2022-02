"Mi sueño es poder llenar un teatro": quién es Bautista, el artista que atrapa con su voz y guitarra

"Bautista" es el nombre artístico de este joven de 37 años que hizo de San Juan su lugar para vivir y con el paso de los años un lugar para avanzar en su mayor sueño: la música. Compositor, amante de la poesía, llevando su arte a bares o medios de comunicación por el momento, el cantante sueña con "estar entre los mejores" y "llenar un teatro y que todos canten sus canciones", como dice.

Juan Bautista Peralta llegó desde Quilmes (Buenos Aires) muy pequeño con sus padres Enrique y Norma, y sus hermanas. Su padre siendo ingeniero consiguió montar su fábrica en la provincia, así fue como armaron las valijas y adoptaron San Juan como su nuevo lugar para vivir. Es el más chico y en su familia ninguno tiene vinculación con el mundo del arte, pero a él la música le gustó desde niño.

Estudió canto con maestras particulares durante años, pero cuando tenía 25 años se dio cuenta que "quería lograr algo con la música, tener una carrera", confiesa en una entrevista con Tiempo de San Juan. "Después de las clases de canto empecé con la guitarra porque sentí la necesidad de poder encontrar mi voz; y el hecho de escribir canciones propias me ayudó mucho para eso, siempre he sido muy autodidacta".

Tuvo su paso por carreras universitarias, pero la música "siempre estaba ahí pinchando", cuenta. Se recibió con un título de Técnico Informático en Programación, por lo que siguió perfeccionándose por medio de la Licenciatura "pero sentí como que no me llenaba y había un vacío", reflexiona Bautista. Luego estudió Diseño Industrial, le pasó lo mismo, y finalmente tuvo su paso por la Licenciatura en Turismo. "Me di cuenta que cada cosa que yo hacía me iba bien pero no sentía esa afinidad o ganas de querer avanzar con los que estaba estudiando, y me pregunté que para qué iba a hacer otra cosa si en realidad a mi lo que me gustaba era la música".

Bautista: "Asumí el riesgo, porque vivir de la música es muy difícil".

Por el momento la música no le brinda un ingreso económico, pero Bautista sabe que vivir de esta carrera es muy complicado. De igual forma él busca vivir su vida avanzando en lo que más le gusta: "siempre yo tengo presente de que nosotros acá en esta vida estamos de paso. Yo he pasado un montón de situaciones y vivencias que te hacen reflexionar acerca de las cosas que uno va haciendo en la vida y las cosas que te van pasando, ves pasar gente en tu vida; y si no hacés lo que te gusta para mi entonces es una vida perdida".

"Tenés que tratar de arriesgarte a pesar de todas las cosas en contra que puede llegar a tener lo que elegiste, de poder avanzar con eso que te gusta; buscá la forma, la manera, si no es acá y tenés que irte, tenes que irte, pero hacelo. Al mismo lugar vamos a ir a parar todos", reflexiona.

Bautista: "la vida es tratar de enfocarte en lo que realmente te apasiona porque yo considero que hay mucha gente que está haciendo un montón de cosas que no le gusta por miedo, o por no tener laburo, pero en la vida hay que arriesgarse".

Escuchá "Llevate mi amor", uno de los temas de Bautista, en Tiempo de San Juan:

A lo largo de su vida hubo situaciones que lo marcaron, como problemas de salud. Confiesa que siempre fue muy conflictivo sobre todo con su familia, justamente "por la rebeldía que uno tiene de decir yo voy a hacer lo que realmente quiero en la vida": "Eso te genera una cierta discrepancia con tu entorno, con los que te acompañan, me fui a vivir solo y pasé problemas de salud, pero ahí sentía cosas profundas que uno siente cuando está sol, que te hacen reflexionar y ser más fuerte o quedarte en el camino", cuenta.

- ¿Cómo componés?

- "El tema es mucha espontaneidad. A medida que vas escribiendo canciones vas aprendiendo a agarrarle el tiempo a los momentos y saber cuando decir sí, esto puede ser una buena composición o puede ser un momento lindo para escribir en base a lo que te va pasando el día o en la semana, algo lindo o feo, todo lo que nos pasa es en este caso un buen aliciente para poder escribir".

Componiendo en la intimidad de su casa.

Si uno le consulta cuál es el género que canta, Bautista dice que por el tono de voz que tiene siempre se sintió muy cómodo con lo melódico.

"Mis canciones están vinculadas a las relaciones personales, de afecto o por ahí uno que otro tema relacionado a cuestiones de la vida en general; pero siempre apuntando a lo que son las relaciones porque por lo menos eso a mi me marcó mucho, me gusta ver parejas en la calle, situaciones, cuestiones que me han pasado... todo sirve para poder escribir", relata el cantante.

- ¿Qué sentís cuándo cantás?

- "No sé cómo explicarlo con palabras, pero es una sensación muy bonita... ni siquiera me hago esos cuestionamientos, solo disfruto del momento. Es muy agradable, se siente muy bien, y trato de aprovecharlo siempre al máximo porque sé que puede pasar mucho o poco tiempo hasta que me vuelva a ocurrir eso. Siempre trato de disfrutarlo y embalarme cuando empiezo a escribir algo, así es como tengo un montón de cosas que no he podido terminar pero que son bases para futuras canciones".

En la intimidad de su casa.

Por el momento Bautista solo ha tenido la oportunidad de llevar su música dentro de la provincia, en bares o restaurantes, pero cada día se esfuerza por conseguir su sueño: "yo quiero estar entre los mejores, llegar a lo más alto que se pueda; mi sueño es por lo pronto poder llenar un teatro y que la gente pueda cantar mis canciones".

En una de sus tocadas.

Las veces que salió a escena con su guitarra Fender y brindó un show con sus mejores canciones siempre ha tenido buenas devoluciones y la gente ha sido muy cariñosa, confiesa, y por el momento no ha tenido que vivir una mala experiencia con el público. "No quiere decir que yo no sepa que eso se puede dar, no me ha pasado, pero sé que eso existe y está latente, hay que saber convivir con eso también", reflexiona.

El cantante explica también que ha hecho varios castings y eso también lo ayuda a ver cómo es el entorno de la música y la vinculación con las personas.

SU SUEÑO, EN UN DISCO

Siendo el 2021 Bautista tuvo la oportunidad de lanzar la primera parte de su disco: "Estoy a tus pies". El mismo consta de 10 canciones en total; ya lanzó las primeras 5 y se encamina a que en marzo haga el lanzamiento de las restantes. Es así como si uno ingresa a Spotify puede disfrutar de esas interpretaciones, o por medio de Youtube también. Su tema "Me pierdo en tí" tiene la participación en el videoclip de la joven influencer Pamela Petazzi; "Quiero verte otra vez" fue filmado también en la provincia; al igual que "Llevate mi amor".

La tapa de su disco

La lista de reproducción en Spotify

"Completado esto quiero tratar de ver si puedo tocar en el Teatro del Bicentenario, poder presentar el disco y con eso cerraría esa etapa; empezaría a lanzar canciones individuales a lo largo del año", explica Bautista.

Si querés conocerlo más a fondo te dejamos a continuación el Ping Pong de preguntas y respuestas para Tiempo de San Juan:

SEGUILO EN REDES:

Instagram: @bautistaoficial.ok

Facebook: Bautista-Oficial.

Y si aún no lo escuchaste, acá te decimos cómo hacer para que no pierdas la oportunidad.

Para ver en Youtube: "Quiero verte otra vez". Hacer clic

Para ver en Youtube: "Llevate mi amor". Hacer clic