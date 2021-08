¿Qué se sabe del único caso sospechoso de variante Delta en San Juan?

Hace pocos días, la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) confirmó la circulación comunitaria de la variante Delta del coronavirus. En Córdoba, aunque aún no se llega a esa instancia, sí reportaron casos. Y en San Juan, todavía no se conocen novedades al respecto. De momento, no hay contagios con esa variante. No obstante, sí hay un paciente que preocupa a las autoridades del Ministerio de Salud Pública local.

En ese sentido, el jefe de la División Bioquímica de la cartera, Raúl Vallejos, dijo que "ya hemos enviado más de 100 muestras al Hospital Malbrán y hasta ahora ninguna arrojó positivo para la Delta". Sin embargo, en los últimos días, arribó a San Juan un paciente que contrajo coronavirus en Córdoba. "Tenía una carga alta y por eso la enviamos al Malbrán. Pero hasta ahora no hemos recibido ningún resultado por lo que no podemos corroborar nada", explicó. Aunque insistió que "la variante se va a introducir en la provincia".

Además, el funcionario contó que en la provincia la variante que más circula es la Andina. "Tiene una mutación que la hace muy infecciosa por lo que hay muchos casos en la provincia", dijo a Canal 13 de San Juan.