Echaron a 18 empleados de la clínica que atiende Pami en San Juan, pero prometen reintegrarlos

Los telegramas de despido empezaron a llegar a los trabajadores de la clínica Santa Clara desde hace dos semanas. La única empresa de salud que atiende a los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (Pami) había decidido reestructurar el sistema administrativo con base al presunto escaso financiamiento de parte del organismo público. Según indicó el secretario General de Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), Alfredo Duarte, eran 18 empleados que iban a ser desvinculados. Pero pidieron la intervención de la Subsecretaría de Trabajo provincial y llegaron a un acuerdo.

El pasado viernes, Atsa hizo una presentación ante la cartera de Trabajo por una serie de despidos en el interior de Santa Clara. Dieciocho empleados habían recibido los telegramas con las causas de la desvinculación y el gremio pasó a estado de alerta. Ya el martes, en la primera reunión de conciliación, los apoderados de la clínica sólo expresaron que llevarían el reclamo para dejar sin efecto los despidos al directorio, pero que demorarían. Por lo que pasaron a cuarto intermedio hasta este viernes, cuando los representantes del nosocomio aseguraron que inició el proceso de reincorporación del personal.

De acuerdo a lo que señaló Duarte, Santa Clara percibe el Programa de Recuperación Productiva (Repro) para pagar el salario de los empleados y por eso no puede despedir. Además, sigue vigente el decreto presidencia que prohíbe desvincular trabajadores. Ante esto, el directorio resolvió sostener a los cesantes. El sindicalista dijo que durante la semana que viene se reintegrará la mayoría. Y resaltó la buena predisposición de la empresa para el diálogo.

Cruces entre Santa Clara y el Pami

El director de la institución privada, Alejandro Mattar, había dicho a Canal 8 que "en este último tiempo se hizo mucho más difícil -la atención- porque es imposible sostener las instituciones de salud con estándares de prestación con valores tan bajos". Dijo que Pami sólo paga 1.000 pesos por cada uno de los 47.500 afiliados y que por esa cantidad es difícil "darle toda la cobertura, operarlo y hacer toda la complejidad".

Meglioli tomó el aguante y señaló que Santa Clara no atiende a la masa de pacientes que debería y que deriva buena parte a hospitales públicos -Rawson y Marcial Quiroga- por lo que, en los últimos cinco meses, les descontó 50 millones de pesos. El funcionario explicó que, reiteradas ocasiones, jubilados denunciaban que el nosocomio no tenía especialistas disponibles en un área determinada so pretexto de la presunta escasa financiación.

Pero que en los careos entre los directivos y las autoridades del Pami, sí había disponibilidad de médicos, sólo que a los afiliados les decían que no. "Les desconté 10 millones de pesos por mes porque los afiliados van al Rawson y no tenemos convenio con ellos, entonces hay que pagar y la plata sale de lo que debería ser para Santa Clara", explicó. Y fue tajante: "Ellos pierden plata por no trabajar".