San Juan, de luto: superó las 1.000 muertes por coronavirus

La muerte es inevitable. Es una parte de la condición humana nacer para morir. Pero no así. No de esta manera que sobrevino en el mundo y que sumó millones de víctimas fatales. San Juan no podía ser la excepción a la realidad. Este jueves, la provincia superó los 1.000 fallecimientos a causa del coronavirus. Una historia negra que comenzó el 24 de agosto del 2020 y no parece tener límite.

El primer deceso por la enfermedad se registró post mortem. El impacto de la noticia fue enorme. Las redes sociales ardían con expresiones de miedo. No se avizoraba la nueva normalidad que hoy se vive en todo el globo. Ese día, la cara más visible de la lucha contra el virus, la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Mónica Jofré, comunicó que “dentro de los pacientes que tenemos que cumplen con la definición de caso sospechoso, debemos decir que una persona ingresó desde Caucete. Ese paciente llegó al Hospital Rawson descompensado, mal, y ha fallecido”.

La funcionaria detalló que “al venir de Caucete y al saber que allí existó un brote de coronavirus, post morten se le hizo un hisopado, al paciente que tenía 74 años de edad y el resultado fue positivo”. Con esas palabras, los sanjuaninos se enteraban de la primera víctima fatal en la provincia.

Luego acaeció lo imparable. El 29 de agosto se reportaron el segundo y tercer fallecimiento: un adulto mayor de 93 años que residía en un geriátrico y estaba internado en el Hospital Marcial Quiroga; y una mujer, nacida en Caucete, de 92 años, que estaba alojada en el mismo nosocomio. Se convirtió en una triste suma estadística.

Pero detrás de cada muerte hay una historia. Uno de los más recientes, que tuvo gran impacto mediático, es el caso del matrimonio de Rawson que falleció por el virus. La mujer, Cecilia Rivas, estaba embarazada, dio a luz, pero nunca vio al niño, falleció antes de conocerlo. El hombre, Rodolfo Guevara, murió en la casa, mientras ella estaba internada. La hija mayor de ambos le sostuvo la mano hasta el último aliento. Tres jóvenes y la pequeña recién nacida quedaron a la buena de Dios. Tristemente este tipo de infortunios ocurrió hasta llegar a los 1.000 decesos.

Hoy, San Juan registró: una mujer de 60 años, oriunda de Chimbas, quien permanecía internada en el Hospital Rawson; una mujer de 77 años ,de Rivadavia, internada en el Hospital Rawson; un hombre de 49 años, de Chimbas, internado en el Hospital Rawson; un hombre de 86 años, de Santa Lucía, internado en el Hospital Marcial Quiroga; un hombre de 68 años, de Rawson, internado en la Clínica Santa Clara; y un hombre de 54 años, de Capital, internado en la Clínica Santa Clara.

En datos

San Juan acumula 1.003 decesos desde el inicio de la pandemia. La tasa de letalidad es del 1,60%. La mayor cantidad de fallecidos por la enfermedad están comprendidos en el intervalo de 70 a 79 años. La contraparte está en la franja de los 20 a 29 años, casi sin decesos. Mientras que no hay niños ni adolescentes muertos. El mes de mayor mortalidad hasta ahora fue junio del 2021, con 199 fallecimientos

El motor de la esperanza

La vacuna contra el coronavirus es la única posibilidad que tiene el mundo para morigerar la velocidad de contagios de muertes. San Juan va a buen ritmo. Según los datos oficiales, Desde que inició el Programa Provincial de Vacunación, el pasado 30 de diciembre, ya fueron aplicadas 493.047 dosis. De manera que el 50,18% de los sanjuaninos ya recibieron, al menos, la primera dosis contra el virus.

El mensaje del Gobierno local

"Cada uno de los fallecimientos como consecuencia de coronavirus generan profundo pesar en el pueblo sanjuanino. El Gobierno de San Juan trasmite sus condolencias a familiares, amigos y allegados de quienes perdieron la vida, como así también a todos quienes han visto sus vidas afectadas por esta enfermedad y su impacto en la sociedad.

La evolución de la pandemia nos recuerda que debemos seguir tomando las debidas precauciones sanitarias y que la recuperación depende de todos. Desde el Gobierno provincial continuamos trabajando por el bienestar de los sanjuaninos.

Por ello, es importante vacunarse contra el Covid-19, ya que en caso de contagio, ayuda a evitar enfermar de gravedad o desarrollar complicaciones. Por otro lado, permite cuidarnos a nosotros mismos, pero también a las demás personas. Hoy más que nunca vacunarse es cuidarnos entre todos".

El parte sanitario, en rigor