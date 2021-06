Hotel Alkistral: las negociaciones no llegaron a buen puerto y ahora dicen que irán a juicio

A poco de cumplirse un mes del cierre definitivo del Hotel Alkistral, el conflicto laboral entre los ex empleados y las dueñas del hospedaje no llegó a buen puerto y ahora dicen que irán a juicio. La noticia fue confirmada por Sergio Canto, secretario gremial de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (U.T.H.G.R.A) a Tiempo de San Juan: "La Subsecretaría no pudo solucionar el conflicto y los trabajadores en reunión colectiva decidieron llevar el caso a la parte judicial directamente".

Recordando que desde el 31 de mayo pasado el reconocido hospedaje cerró sus puertas y envió telegramas de despido a 8 empleados que cumplían diferentes funciones. Después hubo tres audiencias formales donde intervino la Subsecretaria de Trabajo, los abogados que representan la firma El Portezuelo SA del Grupo Boggian y el sindicato, pero no hubo ningún avance.

Las complicaciones entre las propietarias del hotel Alkistal y los empleados viene desde el 2017, según detallaron desde el sindicato. Al parecer son algo de seis sueldos que adeudan las dueñas María Pía Boggian y Teresa Boggian. Y además, está en juego una doble indemnización a los empleados, porque según UTGRA, "fueron echados cuando eso está prohibido por decreto presidencial”.

La residencia ubicada en Lateral Oeste de Av. Circunvalación no es la primera que cierra en pandemia. Desde el primer confinamiento a la fecha en la provincia quedaron en el camino varios establecimientos como lo fue el hotel Cívico, el Del Bono Suit y Aire Andino. Además del Alkistral que pertenece al Grupo Boggian, una familia reconocida dentro del ambiente hotelero y turístico de San Juan. En tanto que otros como el hotel Villa Don Tomas y Villas del Sol ahora están trabajando con un porcentaje de empleados reducidos y van llamado gradualmente a los trabajadores para que se reincorporen. Recordando también que hoteles como el Cívico, Del Bono y Aire Andino fueron de los primeros en recibir repatriados sanjuaninos que provenían de otras partes del mundo. Otros incluso se reconvirtieron en consorcios para albergar gente.