L-Gante contó una anécdota de su paso por San Juan junto a Ibai Llanos: mirá el video

Es el artista del momento. El argentino L-Gante es furor mundial por su música y se codea con los mejores del ambiente. En su viaje a España estuvo con el streamer más visto del habla hispana, Ibai Llanos. Presentó su nuevo tema, "Turreo". Mostró su sencillo ante más de 60 mil personas que seguían la charla por Twich. Y en un momento incluyó a San Juan.

El L-Gante hablando de San Juan junto al streamer Ibai Llanos pic.twitter.com/0TQdXy3AcE — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 18, 2021

El cantante reveló una anécdota sobre el día que viajó a San Juan para un concierto en pleno verano y le pidió a una señora que le convidara agua. Los nenes de esa casa advirtieron que se trataba del cantante, "decían ‘él es L-Gante, es L-Gante’, de repente empezó a llegar gente de todo el barrio y ahí me di cuenta lo que estaba pasando". Todos salieron corriendo a pedirle una foto: “Ahí dije ´tengo que hacer algo con esto´ y le puse VillaTour”.

Además, en el stream con Ibai, L-Gante habló de todo y recomendó ser “piola”: “Algo que me gustaría que se mantenga es ser piola, no faltar el respeto, eso quiero. Si lo sos no te van a discriminar”.

L-Gante, que viene de protagonizar un tema con Damas Gratis, reveló que antes de la nota grabó el videoclip de un un nuevo sencillo, contó que nunca se mudó de su barrio, que sus vecinos lo quieren y que todos los días van a su casa a esperar que se despierte para sacarse una foto con él: “Mi mamá me dice ´hay gente afuera esperándote´ y yo salgo”.