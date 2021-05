El dramático presente del nene que fue aplastado por un contenedor tras el terremoto

Después de haber sufrido el derrumbe de su casa situada en el Asentamiento Pellegrini (La Bebida) por el terremoto, Ian Laureano Flores fue víctima de un terrible accidente cuando un contenedor de basura se le cayó encima y lo aplastó. A pesar de sobrevivir, pasó más de 20 días internado en Terapia Intensiva y, producto de los golpes que sufrió, severas secuelas afectaron su estado de salud.

Como si eso fuera poco, el fuerte temporal de lluvias que azotó a la provincia a fines de enero terminó destruyendo la vivienda del pequeño de 5 años y su familia, dejándolos a todos en la calle y con algunas pocas pertenencias. Sin embargo, para esos momentos lo único que interesaba era la salud del nene que luchaba por su vida.

A más de 4 meses de aquel episodio, finalmente, Ian logró salir del complejo cuadro y fue dado de alta, aunque quedó con problemas neurológicos, con uno de sus pulmones dañados y con traumas psicológicos. Es que según contó su mamá, Milagros Cortéz, su hijo ahora sufre ataques de epilepsia y ataques de pánico.

"Por las noches, su estado empeora, se pone muy nervioso, llora y se pone inquieto", describió la madre y agregó: "Quedó traumado después de todo".

Por ese motivo, una cartera de profesionales asiste al chiquito que recibe medicación diaria para controlar su estado y todo ello representa un gasto económico que le cuesta afrontar a su familia. Acorde explicó la mamá, al principio recibieron ayuda de parte de la Municipalidad de Rivadavia, pero ya no y asegura que no sabe qué hacer para afrontar la situación.

"Cuando estaba internado me dieron dos veces 10 mil pesos y después 8 mil, pero después no me ayudaron más y los gastos siguen estando y se hace difícil", indicó. Desde el municipio confirmaron que se otorgó esa colaboración económica y que lo último que la familia del chiquito recibió fueron bolsones de mercadería.

Aunque, durante el tiempo que pasó, lograron reconstruir una parte de la vivienda que tenían y pudieron volver al asentamiento, Cortéz manifestó que todo les cuesta el doble y costear la salud del nene resulta difícil. "Uno de los remedios que toma sale 6 mil pesos y, a pesar de que mi marido tiene un trabajo y está en blanco, no nos alcanza. Yo no recibo ninguna Asignación ni Tarjeta Alimentaria", expresó la mujer.

Por la crítica situación de Ian y su familia, los vecinos colaboraron con ellos e impulsaron rifas para recaudar dinero. "Mis vecinos me ayudaron muchísimo, estoy muy agradecida a ellos. Cada vez que hago una tómbola, colaboran", destacó.

Ante esta realidad, la mamá del niño que cumplirá 6 años en junio realizó un llamado a la solidaridad de los sanjuaninos y ofreció su número de teléfono (2645567741) para aquellos interesados en ayudar con lo que puedan.