¿Dudas con los efectos de ivermectina en San Juan?

Después de que el Ministerio de Salud Pública aprobara el uso compasivo de ivermectina en pacientes que padecen coronavirus, surgieron dudas sobre los efectos que podría provocar cuando el medicamento se consume en cantidad. Es que trascendió que tres sanjuaninos sufrieron una intoxicación tras tomar el remedio.

Según informó Diario de Cuyo, al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson ingresaron -el miércoles a la mañana- una mujer de 56 años (G.E.D), un hombre de 60 años (A.N.B) y un joven de 23 años ( A.N.B) que presentaban una 'intoxicación accidental' por el supuesto uso abusivo de la ivermectina. "Ingirieron más cantidad de la recomendada, probablemente sin recomendación médica", sostuvieron fuentes allegadas al hecho.

Sin embargo, las autoridades del nosocomio manifestaron que no se puede precisar que el uso del medicamento haya sido la razón por la que se indigestaron. Tras confirmar que esos sanjuaninos fueron asistidos, aseguraron que no quedaron internados. Oriundos de Médano de Oro, serían familiares, es decir, un matrimonio e hijo.

Acorde explicaron desde el hospital, estuvieron en observación un par de horas y luego fueron dados de alta, ya que no presentaron síntomas severos. "No se puede saber si lo que han tenido fue efecto de la ivermectina o por cualquier otro motivo. No hay manera de comprobar si se debe a eso o no. Lo que sí se sabe es que no les ha generado ninguna complicación seria", dijeron.

De acuerdo con un análisis experimental elaborado en los hospitales de la Ciudad de México, la ivermectina redujo hasta un 76% las posibilidades de ser hospitalizado por COVID-19.

Los resultados demostraron que el uso de la ivermectina como tratamiento para COVID reduce entre 52% y 76% la probabilidad de que las personas sean hospitalizadas o desarrollen cuadros graves, en comparación con quienes no usaron el medicamento. Asimismo, detectaron que entre las personas que recibieron el kit médico y que tuvieron seguimiento de la enfermedad por Locatel, hubo una reducción adicional del 29.5% de probabilidad de ser hospitalizadas.