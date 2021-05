En la calma de la ciudad, el día que un picaflor cometa macho sorprendió a vecinos de Capital

Feriado de 25 de Mayo. El centro vacío, al igual que muchas calles de Capital por las nuevas restricciones que impuso el Gobierno en el marco de la segunda ola del coronavirus. Y de repente, en la tarde, un extraño ave apareció en la vereda de calle Santa Fe y Avenida Rioja.

Un joven pasó, trató de agarrarlo y no pudo. Lo mismo hizo otra persona, y de repente el ave voló hacia la ventana de un reconocido kiosco que está ubicado en la esquina. Y allí se quedó inmóvil.

Un vecino de la zona también quiso tomarlo pero no pudo. Uno tocaba sus alas y no se movía. Algunos decían que era un ave tijereta. Pero de repente este animal salió volando hacia uno de los árboles del boulevard y no se vio más.

Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, a través del Parque de la Biodiversidad, se trata de un "picaflor cometa macho" y aunque no es muy común verlo en la ciudad, este ave se encuentra en hábitats áridos o abiertos, hasta por encima del límite arbóreo.

Así apareció en la vereda.

Características

Dice Wikipedia "esta especie de ave, macho, presenta una cola larga, de 22 cm. de longitud, iridiscente, de color dorado rojizo. La punta de las plumas de la cola son negruzcas. La nuca, los hombros y la parte superior del dorso son de color verde dorado; la grupa y la espalda son de color anaranjado a violeta. La parte superior del vientre y el pecho son verde esmeralda, que se hace muy brillante en la garganta. La parte inferir del vientre es opaca, de color verde bronceado".

Qué significa la visita de un picaflor o colibrí

Los colibríes o más comúnmente conocidos como picaflores o pájaros-mosca, son un género de aves bastante peculiar.

Es común que se tenga la creencia de que ver un colibrí es de buena suerte. Al ser el ave más pequeña del mundo y estar en peligro de extinción es un privilegio observarla, y si conoces su significado espiritual podrías considerarte más afortunado.

Los colibríes simbolizan el amor y la alegría de la vida. Si se acerca a ti quiere decir que eres una persona llena de alegría y debes disfrutar cada momento de tu vida, además, un nuevo desafío llegará, pero triunfarás si lo enfrentas con actitud positiva. La leyenda también dice que si te lo encuentras es porque alguien te ha mandado amor y buenos deseos.

Otro de las interpretaciones espirituales de ver un colibrí se refiere a la visita de un ser querido después de su muerte, en estos casos, trae un mensaje de reconciliación y se está despidiendo.