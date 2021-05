¿Los sanjuaninos se suman al turismo de vacunas a Miami?: qué dicen los agencieros

En las últimas semanas, los argentinos iniciaron un éxodo hacia Estados Unidos, precisamente a Miami, en busca de una vacuna contra el coronavirus. Personalidades de la política y el periodismo se sumaron a los viajes y enarbolaron la bandera del turismo sanitario. Incluso Aerolíneas Argentinas debió agregar dos vuelos más hacia la ciudad de la Florida. Y en medio del hot sale se agotaron los vuelos. Los agencieros locales dieron un panorama sobre el comportamiento de los sanjuaninos al respecto.

En San Juan hubo varias consultas y pocas concreciones. Hay clientes que apretaron el acelerador con viajes que ya tenían programados a Miami. "Son personas que habían postergado el viaje por el aislamiento obligatorio y ahora quieren viajar", contó Silvia Yafar, de Yafar Destinos. Y agregó que "no es que van sólo por la vacunación, sino que una vez que estén allá van a aprovechar para vacunarse". Lo cierto es que la situación para viajar no es buena. No hay vuelos hasta finales de junio y el costo, según el sitio Despegar.com, es de 162.000 pesos en la empresa más económica. Mientras que por la línea de bandera ronda los 230.000 pesos.

Las declaraciones fueron refrendadas por Saul Saidel, de la empresa homónima de viajes. El agenciero admitió que varios sanjuaninos "han averiguado" sobre paquetes para ir la ciudad estadounidense. En ese caso, la vacunación sí es una finalidad establecida aunque la compañía no se encarga de organizarlos. "La gente no puede ir así nomás, solamente los pudientes, hay que tener plata", dijo, "están cobrando los pasajes muy caros y la gente desiste". Y comentó que hay "incertidumbre" de los viajeros por la pandemia y las decisiones de los gobiernos.

La realidad es que la búsqueda, cada día más en alza, está centrada en Estados Unidos por la oportunidades que ofrecen en la vacunación contra el Covid-19. El sanjuanino Roberto Basualdo, empresario y senador nacional, contó que se inoculó la monodosis de laboratorio Johnson & Johnson. El parlamentario viaja continuamente a Miami por negocios y aporta mensualmente al fisco. Fue en una reunión cuando le ofrecieron ponerse la vacuna. La misma con la que se inmunizó el ex presidente Mauricio Macri y el periodista Jorge Lanata.

Según contó Basualdo a Tiempo de San Juan, "me apliqué esa vacuna porque es una sola dosis, las otras vacunas son dos dosis y yo no me quedaba más días ni tampoco podía viajar próximamente por la pandemia". En la farmacia le aplicaron la vacuna de forma gratuita. "Pregunté cuánto era pero me dijeron que la paga el servicio social para quienes tengan y si no es gratuita. En Estados Unidos vacunan en la playa, te dan vales para que te vacunes y hay estados que les pagan a los ciudadanos", detalló. Además, comentó que otros empresarios locales tienen en mente un viaje rápido para inmunizarse.