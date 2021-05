La fallecida con COVID de la Residencia Eva Perón: ¿se contagió en el hospital?

"Estamos viendo cuál puede haber sido la vía de contagio, hasta este momento no tenemos a ciencia cierta cómo. Si es que ha sido acá o ha sido en el hospital. Porque muchos me preguntan si fue acá o en el hospital y eso no lo podemos todavía corroborar. Sí lo vamos a saber si dentro de la residencia surge algún otro caso que sea en comunicación con este, que haya tenido un contacto estrecho", dijo este miércoles la directora de la Residencia de Adultos Mayores Eva Perón, también conocida como Hogar de Ancianos, en referencia al caso de la residente que murió este martes y dio positivo de COVID-19.

Se trata de una residente de 86 años que estaba internada en el hospital Marcial Quiroga debido a una pulmonía que padecía. "Al ingresar al nosocomio, se le realizó un hisopado por protocolo, dando positivo de COVID 19.

Durante más de un año de pandemia, el hogar “Eva Duarte de Perón” no tuvo casos positivos de coronavirus ni de residentes ni de personal y ahora llama la atención el contagio. Todos los residentes y empleados cuentan con las dos dosis de la vacuna. La fallecida tenía familia presente pero no recibía visitas por protocolo hace un año. Se está investigando cómo se contagió, hasta el momento no se sabe, remarcó la funcionaria, en diálogo con AM1020.

Los casi 150 residentes del Eva Perón están vacunados con ambas dosis.

"Es una noticia muy triste para nosotros. Hace un año y dos meses trabajamos muy fuerte en los protocolos", se lamentó Recabarren.

Tras el fallecimiento de la mujer, testearon a todos los residentes y todos dieron negativo, informó. "Estamos siguiendo estrictos controles por si surgiera algún síntoma, por el momento están todos bien dentro de sus patologías normales", aseguró. A la vez, dijo que si surge algún residente con síntomas se hisopará.

Son 145 los adultos mayores que conviven en este hogar estatal. En el lugar trabajan 95 personas del Ministerio más 22 empleados de limpieza. Se organizan por turnos y guardias que generan alrededor de 25 personas por día que transitan por la residencia. "Hay dos personas aisladas por ser contacto estrecho, ha sido un año difícil para el personal", indicó.

Según la funcionaria, el equipo está constantemente informado y capacitado, se informan síntomas, hay testeos semanales, se aplican cambios de ropa muy precisos, y se usa el triage intensamente (cuestionarios sobre los estados de salud).

Entre otras medidas, indicó, ayer se reunieron con los encargados de área para ajustar el protocolo.