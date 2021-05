"Basta de adoctrinamiento": tras el escándalo en la UNSJ, grupos libertarios bancaron a los agraviantes

Continúa la polémica, luego de que un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan insultaran al profesor Walter Vera, a cargo de la cátedra de Nociones de Economía en la carrera de Abogacía. Tras las repercusiones en las redes sociales, grupos libertarios salieron a bancar públicamente a los agraviantes en un comunicado. Acusan "adoctrinamiento" en la casa de estudios.

Este lunes, diferentes espacios ligados al liberalismo -Partido Libertario San Juan, La Alberdi, Partido Democrático y Libertario Republicano San Juan- firmaron una publicación titulada "Basta de adoctrinamiento en la Unsj". "Desde nuestro espacio repudiamos toda forma de violencia que pueda surgir entre alumnos y profesores", escribieron.

También aludieron que, presuntamente, hay "profesores que no educan" y que "repudiamos de forma contundente y explícita la persecución política e ideológica hacia alumnos que expresan y debaten ideas". Según dijeron, esos estudiantes "no pueden decir lo que piensan porque reciben represalias de parte de las autoridades".

Amén de esto, en rigor, la Facultad de Ciencias Sociales de la Unsj, informó el viernes pasado que presentaron el caso ante la Oficina de Género contra las Violencias y la Discriminación. Así como a la Dirección de Asuntos Legales. "Bajo ningún motivo vamos a permitir agravios, insultos ni intolerancia", indicaron en un comunicado del Consejo Directivo de la unidad académica.

El caso

Las redes sociales reprodujeron incansablemente un linchamiento virtual contra un profesor de la Universidad Nacional de San Juan a manos de un grupo de estudiantes. El tweet de una participante de la clase muestra la catarata de insultos con que denigraron al titular de una cátedra de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Sociales. Naturalmente, hubo revuelo en la casa de estudiantes. "Zurdo hijo de mil p...", le dijeron, entre otras cosas.

Una estudiante, Luli Molina, compartió las capturas de una clase virtual en Twitter ayer jueves y desencadenó una triste viralización. La joven escribió: "Los que amanecieron tranquilos hoy son mis compañeros". Acto seguido pueden leerse los improperios de alumnos ligados al liberalismo. "Profesor Cómo le va. Se lo digo educadamente, no puede ser tan zurdo, ignorante y adoctrinador. No tiene la más mínima idea de economía. Recursaré la materia en otra oportunidad. Usted es el cáncer de la Argentina, usted y su ideología nefasta, sus conceptos erróneos. Nunca su teoría ha sido plasmada con éxito en una sociedad. Cómo va decir que la emisión no es inflación, zurdo hijo de mil p", escribió.