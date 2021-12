Johnino lo hizo de nuevo: estos son los audios sanjuaninos más graciosos

Lo prometido es deuda y tal como lo venía anticipando desde hace unos días, el tuitero Saint Johnino lanzó un nuevo compilado de los mejores audios de la provincia.

Desde el famoso "Hola Juan Carlos", explotó a nivel nacional hasta el escandaloso bingo donde una vecina mandaba a otra a "comprarse un guanaco".

"Uh, que bestia cómo llueve niiiño", dice otro de los virales que recorrieron los celulares de los sanjuaninos este 2021. Bajo el título "Best Audios Sanjuaninos Ever Vol.3" el personaje de las redes remixó los audios más graciosos made in San Juan. Mirá:

Best Audios Sanjuaninos Ever Vol.3 pic.twitter.com/nUKJxqUJ0i — Johnino ? (@saintjohnino) December 9, 2021

Y de yapa, te dejamos el Volumen 1 y 2:

Best Audios Sanjuaninos Ever Vol.1 pic.twitter.com/6wPC1ieTAm — Johnino ? (@saintjohnino) February 25, 2021