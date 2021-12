Murió Cassab, el empresario condenado a 10 años de prisión por abuso sexual

Este lunes, fuentes judiciales confirmaron el fallecimiento del empresario Carlos Huego Cassab a los 74 años. El hombre estaba internado en la Clínica El Castaño. El miércoles 22 de diciembre se sometió a una operación pues tenía cáncer de colon. Tres días antes, el 19, la Justicia lo condenó a 10 años de prisión efectiva por el caso de la niña de 14 años prostituida por su tía. Cumplía prisión domiciliaria en Ullum. Todavía no leyeron los fundamentos de la sentencia del tribunal compuesto por Juan Gabriel Meglioli, Alberto Caballero y Diego Sánz. La defensa iba a apelar.

El mismo Cassab había expresado ante los magistrados: “Voy a desistir de la operación (realizada finalmente el pasado 22 de diciembre) pese a que mi hija quiere que me opere, pero no me puedo someter en estas condiciones. Yo respeto a los policías y me han tratado bien, pero es incómodo tener a un uniformado al lado de mi cama con un handy o radio sonando todo el tiempo". Acto seguido, agregó, "cuando estuve en el Hospital Marcial Quiroga tuve un trato de lo más discriminatorio, porque a los otros pacientes les daban la comida en una bandeja y a mí me tiraban una bolsita. Además, la sociedad nos ve mal a los presos. Yo tengo 74 años, una conducta intachable, le doy trabajo a la gente y pago una fortuna en impuestos, pero en este estado no me puedo operar".

Carlos Cassab, junto a Roberto 'Fido' Galván, fue encontrado culpable del delito de promoción y facilitación a la prostitución, la diferencia radica en la cantidad de veces que estuvieron con la menor, siendo el ex futbolista y dirigente social quien más encuentros mantuvo con la damnificada.