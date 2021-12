Como en Catamarca, los sanjuaninos piden que se le cobre atención médica a los que no se vacunen contra el COVID

Con el objetivo de "convencer a la gente de que se tiene que terminar de vacunar", el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció evalúan la posibilidad de cobrarle la atención médica a los pacientes de coronavirus que no se hayan vacunado con las dos dosis.

"En Catamarca tenemos tratamiento gratuito para todas las personas, tengan obra social o no, pero lo que vamos a evaluar es que los que tienen obra social y no se vacunen tengan que pagar a través de la obra social, que tengan que abonar un coseguro", explicó el primer mandatario catamarqueño.

Ante esta situación, Tiempo de San Juan comentó entre sus lectores si aprueban o no la aplicación de esta medida en San Juan y las respuestas fueron las siguientes.

De las 4410 personas que participaron en el relevamiento, el 41% aseguró que aprueban la medida y que "debería hacerse igual en San Juan", mientras que en segundo lugar, con el 25%, quedó la opción "lo apruebo porque habrá más gente que se vacune".

Por otro lado, el 20% de los participantes se mostró en contra de la medida porque opinan que "la atención en salud no debe discriminar"; mientras que el 15% restante no la aprueba porque "es una forma de obligar a vacunarse al que no quiere"