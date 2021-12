El verano sanjuanino y las alimañas: qué hacer ante la presencia de arañas y escorpiones

Los días son cada vez más calurosos y a raíz de las altas temperaturas hay ciertos animales que se vuelven más activos, entre ellos mosquitos y cucarachas, como así también arañas y escorpiones. Para evitar lesiones de parte de estos últimos, desde el Programa Provincia de Control de Vectores brindan tips a tener en cuenta.

Sergio Meli, subjefe del Programa, detalló que por ejemplo en el caso de los arácnidos, hay dos tipos que son venenosos y que pueden aparecer en los domicilios. Una de ellas es la popularmente conocida como Viuda Negra. La misma se cría detrás de muebles, en lugares oscuros y secos. La otra araña es la conocida como Rinconera, que también se aloja en lugares oscuros. La mordida de ambas arañas puede provocar reacción en las personas, siendo los niños más susceptibles. “La provincia cuenta con antisueros y los tratamientos para esto. Si uno se topa con el animal, hay que atraparlo lo más integro posible y si está vivo mejor, para que sepan los profesionales qué tratamiento llevar a cabo”, detalla Meli.

Otra araña que puede provocar reacción con su mordedura es la conocida como araña lobo, que suele encontrarse en jardines. Se trata de un arácnido gris, de patas gruesas. Si bien no es venenosa, su mordedura provoca dolor y son agresivas, por lo que tratan de atacar. Las otras dos especies no son agresivas, solo muerden cuando se sienten amenazadas.

Además de los arácnidos, otra especie venenosa que aparece más durante los días cálidos son los alacranes. Meli detalla que hay dos tipos, uno de pinzas gruesas que, si bien no es venoso, su picadura es ponzoñosa y puede traer consecuencias en una persona alérgica. La especie venenosa se trata de un alacrán de tamaño pequeño, cerca de los 3cm, con pinzas finas. Similar a las arañas, al ser picado por alguna de las dos especies, la recomendación es capturar al animal, en lo posible con vida, y llevarlo ante el médico para que sepa el tratamiento a seguir.

¿Qué hacer para evitar la presencia de arañas y alacranes?

Meli destaca como medida de prevención realizar limpieza periódica del hogar siempre utilizando guantes, sobre todo en lugares oscuros. También en gabinetes del gas, detrás de plantas o en macetas, y en lugares donde hay matorrales, montículos de piedras y de leña, lugares elegidos para realizar sus nidos.

También revisar el calzado antes de colocárselo, ya que suele ser uno de los lugares elegidos por este tipo de animales, como así también las toallas y toallones.

El subjefe del Programa destaca que, estos animales suelen aparecer de noche, ya que son sensibles al calor, por lo que hay que tener mayor precaución, sobre todo en fincas o alrededor de piletas, lugares preferidos más que nada por alacranes para hacer sus nidos. “Si se recorren estos lugares de noche, lo mejor es hacerlo con calzado cerrado”, resalta.

Otra medida de prevención es colocar rejillas de telas mosquiteras en resumideros, debido a que uno de los alimentos preferidos de los alacranes son las cucarachas, y la presencia de las mismas puede atraer estos animales.

Algo que no se debe hacer es rociar con insecticida distintos espacios de la casa, a manera preventiva. Meli destaca que esa medida lo único que provoca es dejar un efecto residual, ya que no son eficientes. “Generalmente la araña no es susceptible al insecticida, salvo que se lo rocíe encima directamente. Muchas veces la fumigación no soluciona el problema, sobre todo con alacranes, ya que los insecticidas domiciliarios los ponen agresivos. Hay personas que usan insecticidas potentes en el interior del domicilio, lo cual es un peligro porque son muy tóxico y pueden provocar la muerte de las personas”, alertó Meli.