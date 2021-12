Es no vidente y DJ: la historia del rawsino que la rompe con las consolas

Mauro Sebastián Jofré tiene 39 años, fue víctima de un accidente de tránsito y le quedaron secuelas para toda la vida. A pesar de que pasó por diálisis, por un trasplante de riñón y por quedarse ciego a los 23 años, pudo levantarse y salir adelante. Hoy es un conocido DJ y tiene un programa de radio.

A pesar de las dificultades que implicó quedarse sin vista, pudo hacer lo que más ama: la radio y ser DJ. Luego de una profunda depresión, de perder una carrera universitaria, un trabajo estable y "tocar fondo" -según sus propias palabras- encontró motivos para levantarse. Su familia, sus amigos ,pero fundamentalmente su pequeña hija, lo ayudaron para encontrar la salida.

Toda la vida vivió en el barrio Guayaquil, en Rawson. En una modesta vivienda recibe al equipo de Tiempo de San Juan. En la mesa hay un solo elemento: un controlador para poner música. En el lugar viven también sus padres y se refugia en el cariño de su hija Abi Ángeles.

Mauro tenía 23 años, trabajaba en el cine del Hiper Libertad y estudiaba para ser Enfermero Universitario. Pero el 29 de marzo del año 2006 su vida sufrió un cambio repentino: fue víctima de un accidente de tránsito en calle 25 de Mayo y Las Heras, cuando iba camino a Hugo Latino a trabajar. "Un auto me chocó de atrás y ahí me cambió la vida... perdí los estudios, perdí todo. Por muchos golpes que tuve sufrí mucho en las piernas, los brazos, y golpes en la cabeza", contó.

"El conductor nunca se paró, no se quién es ni mucho menos", reflexiona.

"Con el golpe perdí el conocimiento. Desde ahí entré en diálisis por cuatro años, ya que tuve problemas en los riñones a raíz de los golpes. Además, hace 11 años que tengo un trasplante de riñón y cada 4 meses voy a Córdoba a hacerme control", relató. "Al poquito tiempo que entré en diálisis fui perdiendo la visión. Me están haciendo un tratamiento para poder recuperarla, pero hay que ser prudentes. Nunca perdí el total de la visión, siempre he visto como una pequeña luz nada más. A veces veo una luz fuerte y puedo alcanzar a distinguir un poco, pero es lo único", agregó.

Mauro y su padre. (Imagen Facebook)

Dejó sus estudios y entró en una profunda depresión: "Yo no quería hacer nada, estaba adentro encerrado. Todos me decían que fuera a un psicólogo. De repente no poder ver, pensaba que ni música iba a poder hacer, para hacer todas esas cosas que hacía antes y bueno, de a poco me fui adaptando a las cosas. Mis amigos de toda la vida, ellos me sacaban a dar una vuelta. ".

SU PASIÓN POR LA MÚSICA

Cuando tenía 13 años empezó a poner música en diferentes lugares. "Trabajaba para los grandes que hacen eventos, ponía luces, andaba por todos lados. Y así fui aprendiendo hasta que con 15 años ya ponía música en fiestas. Estuve en grandes escenarios de "plomo" como quien dice, instalando cosas, consolas. Ahora que no veo voy a las fiestas y conecto la mesa solo".

Para continuar pasando música tuvo que hacer todo un proceso de adaptación y fue todo un desafío ya que "ahora hay mucha tecnología pero antes cuando perdí la vista no sabía cómo hacerlo. Yo había puesto música hasta con compacteras, buscabas una caja inmensa, y tenías que revisar para ver como tenías que buscar los temas", relató.

Cuando perdió la visión, unos amigos DJ´S lo ayudaron. "Yo manejaba 2 CPU y dos teclados y una consola para mezclar y todo de memoria. Tenía que armar la computadora con mi memoria, como a mi me gustaba. Así fui animándomé. El conocimiento de la música y los equipos ya lo tenía, pero animarme a poner música en eventos era otra cosa, en boliches, y ahora lo hago", explicó.

Mauro también hace locución en los eventos que anima. Y eso va asociado a su otro amor: la radio. Actualmente los sanjuaninos lo pueden escuchar en radio "Simplemente Rock", 98.3, de lunes a viernes en horario de 13 a 14. Este trabajador tiene un programa que se llama "Tu siesta de Rock".

(Imagen Facebook)

SU EJEMPLO, CON OTROS CHICOS NO VIDENTES

Mauro cuenta que trabajó para la Oficina de Empleo de la Biblioteca Popular Sur. Allí aprendió el sistema Braille o lenguaje para personas ciegas, "cuando hicieron un Espacio Integrador Braille, en el año 2013", dice.

"Empezaron a traerme chicos que no veían y también traían chicos con autismo, Síndrome de Down. Yo les enseñaba computación. Y los psicólogos que los acompañaban siempre me decían `es increíble como los chicos se adaptan a vos, se dan cuenta que no ves, te agarran la mano y te llevan", relató.

Según explicó, los cursos que tenían una duración de 8 meses coordinados por la Oficina de Empleo, que por cuestiones de ligadas a la pandemia no se hicieron este año, pero allí les enseñaba cosas a los menores no videntes por medio de un teclado y un programa con voz que se instalaba en la computadora.

El DJ y su controlador.

"Es un controlador, como el que usan todos los DJ´S. No tienen voz, esto no me dice nada, a diferencia de la computadora o el teléfono que me habla y me ayuda a hacer las cosas. Yo creo la música, a mi idea, y en vivo"

Mauro reflexiona que "cuando uno es DJ tiene que saberse todos los temas y aprenderse todos los géneros. Si es por mí, a mi me gusta escuchar temas melódicos pero me tengo que saber lo nuevo, lo viejo, por eso ya hace 4 años aproximadamente pongo música en la Fiesta de los ´80 y ´90".

Junto a Rody Oliva, en una de las varias Fiestas de los ´80 y ´90.

GRUPO ENSAMBLE

"En la Biblioteca también empezó el Grupo Ensamble, donde me enseñaron a tocar percusión, más la batería. Fue en ese momento cuando el profesor me preguntó si no me animaba a cantar porque a veces me ponía un micrófono y hacía un coro cuando tocaba la batería. Y así fue como dejé de eso y comencé a cantar", explicó el DJ.

Este grupo está formado por personas no videntes como Mauro, una joven que también canta; otro que toca el teclado, y hay varios chicos con autismo a quienes los más grandes les enseñaron a tocar percusión.

UN CONSEJO, PARA QUIENES ESTÁN EN UNA DIFÍCIL SITUACIÓN PERSONAL

La historia de Mauro es una de lucha constante. Este sanjuanino, que a diario comparte reflexiones positivas en su cuenta de Facebook, dice que uno debe "ponerse en actitud de querer salir adelante y recibir, dejar ayudarse. El apoyo de la familia es incondicional, de la gente que te quiere ayudar. Hay que tener mucha fe y mucha voluntad".

"Todos los días me trato de superar y me sigo superando por mi hija. Mi hija es el pilar principal. Ella lo es todo, quien me da la fuerza todos los días para seguir".

Pero miralo y escuchalo vos mismo: