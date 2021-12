Lo que esperaban los sanjuaninos: reabren el paso de Agua Negra, ¿cuándo?

Tras algunos amagues e incertidumbre, finalmente las autoridades de Chile decidieron reabrir el paso internacional de Agua Negra, uno de los preferidos por los sanjuaninos para veranear en las playas de La Serena. La decisión se conoció este viernes, durante el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2021-2022 de Coquimbo, confirmada por la gobernadora de la IV Región, Krist Naranjo.

“Esta temporada estival fue muy esperada por el rubro turístico y por todos, esperamos que tenga mucho éxito este proceso de reactivación”, sostuvo la par de Sergio Uñac del otro lado de la cordillera, informando que gracias a las gestiones realizadas en la administración nacional que conduce Sebastián Piñera, el próximo 4 de enero se estará habilitando el paso internacional de Agua Negra.

Noticias Relacionadas Valija a medio hacer: siguen los vaivenes con la reapertura del Paso de Agua Negra

De acuerdo a las estadísticas difundidas oficialmente, la Región de Coquimbo presenta un 50.4% de reservas en alojamiento formales para el mes de diciembre, de los cuales el 42% pertenecen a las comunas de La Serena y Coquimbo, en comparación al mismo mes del año anterior el cual presentaba tan sólo un 26%. Según lo señalado por el alcalde Roberto Jacob, el porcentaje podría fácilmente llegar a 90% de reservas el próximo mes de enero.

El acto de lanzamiento oficial de una nueva temporada estival 2021-2022 e Coquimbo y La Serena se realizó en el sector Canto del Agua de la Avenida del Mar, uno de los paseos favoritos de los sanjuaninos que buscan el fresco en las playas chilenas pese a que el cambio monetario no favorece.

El paso no se abrió en la última temporada debido a la pandemia de COVID-19 que aún presenta una situación preocupante del lado chileno. En noviembre, el Gobierno central chileno había anunciado la reapertura de una serie de pasos cordilleranos de conexión con Argentina pero no se incluyó el que une Coquimbo con San Juan en el departamento Iglesia. Ahora se podrá cruzar desde la primera semana de enero y no se informó hasta cuándo se mantendrá abierto, lo que en épocas normales se desarrolla hasta marzo, pero ahora además de los factores climáticos cuenta también la situación sanitaria.

(Fuente: www.elobservatodo.cl)