Reservas hoteleras al tope, una tendencia que se mantiene en San Juan

Si bien no es el último feriado del año, si es el último fin de semana largo del 2021, y los turistas lo saben. Desde los departamentos alejados aun no tienen el porcentaje real de reservas, pero si afirman que son pocos los lugares que están quedando, situación que se replica en todos los departamentos y una tendencia que viene teniendo San Juan desde hace unos meses, siendo muy bueno para el sector cuando por lo general no suele haber tanto movimiento turístico en esta época del año.

Desde la Asociación Hotelera Gastronómica de la provincia, su presidente Rubén Miadosqui, afirmó que según los datos que tienen hasta el momento, las reservas estarían por alcanzar el 100%, pero no en algunos departamentos, sino a nivel provincial. “A diferencia de otros años, los turistas no solo buscan los departamentos alejados, sino también departamentos del Gran San Juan y alrededores, lo que hace aumentar el nivel de ocupación”, destaca, resaltando que muchas de las personas que estarán visitando la provincia ya han cancelado asegurando sus reservas.

Ante este panorama, tanto agencias de viajes como prestadores turísticos están trabajando en conjunto para encontrar más alojamiento, que por lo general suelen ser casas de familias que se disponen por unos días. De esa forma buscan ampliar la oferta ante la demanda que hay de turistas que llegarán a la provincia entre el 20 al 22 de noviembre.

Algo que está sorprendiendo al sector es la demanda que está teniendo la provincia para la temporada de verano. Según destaca Miodosqui, desde diciembre a marzo la hotelería local está prácticamente colmada. “Hay muchos eventos y mucha gente que viene, por lo que ahora estamos trabajando con un 80 a 90% de reservas para los meses del verano”, dijo.

De sostenerse esta tendencia, con distintas actividades, propuestas u ofertas para los turistas puede imponerse en la sociedad que San Juan es una provincia ideal para visitar en el verano, ya que pese a las altas temperaturas que registra durante la temporada, tiene mucho para ofrecer.