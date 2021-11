La 'simpsonización' o cuando tus ídolos se convierten en una importante fuente de ingreso

Los Simpson entretienen a millones de personas en todo el mundo desde hace unos 30 años, pero desde hace tres se convirtieron en los salvadores económicos de Facundo Gutiérrez (26) y Luz Olmedo (26). Esta pareja sanjuanina es fanática de Homero, March, Bart, Lisa y Maggie y ahora se dedican a convertir a sus clientes en nuevos ciudadanos de Springfield.

La aventura arrancó con la idea de generar 'una moneda extra a una ajustada situación, pero con la irrupción de la pandemia se convirtió en la principal fuente de ingresos.

Una pareja muestra contenta el trabajo de Piuma

"Todo comenzó hace tres años de una forma completamente diferente a la actual. Nos dedicábamos a vender toallones de microfibra y artículos para viajeros. La idea surgió porque teníamos una economía limitada. Con un solo trabajo los ingresos eran insuficientes así que decidimos tener un negocio propio", indicó Luz antes de completar: "Cuando comenzó la pandemia tuvimos que reinventarnos, ya que al comenzar la cuarentena nos vimos con la imposibilidad de entregar pedidos y decidimos cambiar el enfoque por completo hacia el diseño y las ilustraciones".

Pero no todo es dinero en la vida. Este proyecto también alimenta otros frentes en la vida de los papis de Bruno. Luz, que es chef profesional, amplió precisamente esta faceta: "A Facu le gusta el arte y el dibujo desde pequeño. Este proyecto le permitió combinar dos cosas que le gustan mucho: el dibujo y la computación. Trabajamos en la PC con una tableta gráfica, pero cuando comenzamos hacíamos las ilustraciones con mouse y, por ende, muchos dolores de muñeca. También tenemos la oportunidad de hablar con gente de muchos países y nos encontramos con personas muy agradables. Gracias a este negocio pudimos hacer amistades de distintos lugares del mundo".

Facu y Luz, felices con su emprendimiento

Y, obviamente, hay un apartado de amor eterno y fanatismo de parte de Facu y Luz hacia esta esta familia amarilla que en cierta medida visibiliza la idiosincrasia del gigante del norte americano.

"Ambos somos muy seguidores de la serie. Actualmente no tenemos mucho tiempo para ver los capítulos, pero cuando podemos nos enganchamos. Además Facundo se sabe casi todos los diálogos y usamos eso para entretener a nuestros seguidores de Instagram publicando encuestas o cuestionarios, entre otras cosas", afirmó la vocera de Piuma, así se llama formalmente esta empresa.

Otra simpática 'simpsonización' de Facu y Luz

En cuanto a los tiempos que demandan los diseños y el precio que pueden llegar a tener hay un amplio abanico ya que cada uno es único y exclusivo.

“Cada trabajo se presupuesta individualmente ya que cada cliente quiere algo distinto. No podemos especificar un monto promedio ya que los precios varían mucho dependiendo de la cantidad de personas, detalles específicos, fondos personalizados o detalles complejos (como tatuajes, joyas, vestimentas, etc). Además, no solo retratamos personas, sino que también hacemos representaciones de mascotas, vehículos, negocios o lo que nos solicite el cliente. Dependiendo de la complejidad una ilustración puede demorar entre 6 horas de trabajo a dos semanas”, precisó Facu.

Luz también compartió algunos de las solicitudes más curiosas que han tenido desde que comenzaron a ‘simpsonizar’: “Nos han pedido muchas cosas, desde una escena de un cliente peleando con Homero y Bart hasta gente brindando en la Taberna de Moe con algún personaje de la serie. Muchas veces nos salimos de hacer simplemente un retrato y representamos situaciones cómicas o ilustramos algún momento especial a pedido del cliente”.

Desde aquí nace la 'magia' que conduce a Springfield

“Nuestro fuerte son Los Simpson porque es lo que más piden, pero trabajamos también en otros estilos como Rick y Morty, Toon, caricatura en estilo propio, realismo, minimalismo, etc. También si el cliente quiere trabajar con otro estilo podemos amoldarnos a lo que solicite, contando siempre con una práctica previa para lograr buenos resultados”, añadió Facu.

El minimalismo, las caricaturas y el mundo de Rick y Morty también son opciones que ofrece Piuma

Buscando dar un paso más en el profesionalismo y el servicio que presenta, Luz y Facu comentaron que actualmente entregan sus trabajos en formato digital, “pero estamos ahorrando para hacer una inversión y poder ofrecerlos impresos y enmarcados. Eso será a futuro”.

“También estamos armando de a poco nuestro espacio de trabajo, trabajamos en nuestro domicilio pero nuestra meta es tener un lugar de trabajo independiente”, concluyeron.