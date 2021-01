El emprendimiento sanjuanino de venta de flanes que cada día pega más y pagó los estudios de la creadora

A Belén González la despidieron de su trabajo en el comercio en plena Fase 1 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria. El local ubicado en el Hiper Libertad estuvo cerrado por meses y la situación económica se hizo cuesta arriba. La joven sanjuanina se quedó, de pronto, sin ingresos y con una carrera en Recursos Humanos a cuestas. El comentario de un amigo dio luz a la idea: usar la receta tradicional del flan de su madre para vender.

"En Fase 1 estaba complicado buscar y encontrar laburo y aunque lo súper intenté y deje CV por todos lados no tuve resultado", ilustró González a Tiempo de San Juan. El panorama estaba desierto de oportunidades, entonces ella creó una propia. El amigo dijo la frase mágica: "Deberías vender los flanes de tu vieja". La madre siempre los hacía para regalar y todos los amigos y familiares quedaban encantados. No dudó y puso manos a la obra. "Empecé con re poco, tenia un capital re bajo, literal empecé comprando muy poquito porque no tenía trabajo por ende no tenía plata para invertir", dijo.

Al principio la cocina de la tradicional receta materna no se le dio. "Fue medio complicado, en la vida había hecho un flan, pero la idea era aprender, arranqué con re poco y le fui metiendo ganas", refirió. Aunque las ganas no lo eran todo, "de cinco flanes que hacía ni uno salía bien". Pero inyectó una fuerte dosis de paciencia y, sobre todo, constancia. "La idea era vender algunos y tener una moneda hasta que consiga laburo, pero después me empezó a ir tan bien que me encontraba con mucha demanda, así que empecé a comprar por mayor y bueno como resultado de eso empecé a solventar todos los gastos por las lindas ventas", contó González.

El empredimiento, que cada día pega más entre los sanjuaninos y hasta tiene publicidades de influencers, le permitió terminar sus estudios. El dinero ingresa con buen caudal y pudo pagar la mensualidad de la carrera que cursaba en un instituto privado. "Hace una semana me recibí", comentó con alegría.

Mirá las creaciones de Belén