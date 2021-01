Infectólogos de San Juan: los "generales" de la batalla contra el coronavirus

La infectología es la especialidad dentro de la medicina que trabaja sobre el estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades provocadas por agentes infecciosos, ya sea bacterias, virus, hongos, parásitos o priones. De ahí deviene el rol fundamental que cumplen en el marco de la pandemia. Desde el asesoramiento a autoridades sanitarias y gubernamentales que definen los plazos de la cuarentena y las medidas a implementarse, al tratamiento directo en la línea de batalla del Área Covid-19, estos profesionales cumplen diferentes tareas que son muy solicitadas en tiempos de coronavirus.

En los siguientes videos, cuatro de los tantos médicos especialistas en infectología te cuentan sobre las dificultades que les toca y les tocó pasar con el coronavirus en la provincia, los aprendizajes que surgieron y un análisis de la vacuna que llegó a ponerle fin a la pandemia.

Momento de espera que exige el proceso de vacunación contra el Covid-19.

Rosa Contreras - jefa del Servicio de Infectología del Hospital Marcial Quiroga

Ella es quien está a cargo de dicho servicio junto a otros agentes sanitarios que se abocan al control de las infecciones. "Nuestra tarea se centra en la asistencia al Área de Covid, la terapia y la guardia de Covid, es estar en la organización de la capacitación de todos los profesionales de la salud para que sepan cómo cuidarse, limpiarse, evitar las infecciones, ayudar al paciente y contener a quienes tienen que pasar por esta enfermedad", afirmó Contreras. Y agregó que "la parte más complicadas fue el hecho de acompañar al personal del hospital y a cualquier otro paciente que ha sido contagiado, también a aquellos que quedaron internados con algunas complicaciones. El hecho de estar aislados o tener poca comunicación y que los mismos pacientes estén nerviosos por cómo avanza su enfermedad".

En general se manejan tiempos de constante incertidumbre y dolor que muchas veces no pasan las barreras del hospital. La jefa de Infectología del Marcial Quiroga opina que "el acompañamiento a las familias de los que han perdido a pacientes es terrible, porque incluso hay muchas veces que todo se informa por comunicaciones telefónicas donde se les dice a los familiares que ha fallecido un ser querido, que tienen que retirar el cuerpo y que no pueden despedirse como se hacía antes. Eso te genera mucha incertidumbre y dolor".

En cuanto a la vacuna, la funcionaria opinó que "es una gran oportunidad. Todas las vacunas tienen distintos métodos de autorización y todas han sido supervisadas por lo cual pedimos tranquilidad. Son vacunas nuevas que se han hecho en un tiempo récord, pero no se han salteado fases".

Jimena Boccardo - Infectóloga del Hospital Rawson

Para esta profesional "fue un año de aprendizaje en cuanto a patologías y a comportamiento social, al trabajo en equipo, a aprender a cuidarnos desde la distancia, pero desde alguna manera saber que necesitábamos comunicarnos más que nunca. Fue un año duro con muchísima angustia, al comienzo todos teníamos miedo de contagiarnos o llevar la enfermedad a nuestras casas, fuimos aprendiendo muchas cosas sobre la marcha y eso fue positivo".

Asimismo destacó el valor del trabajo científico, "hoy veo una luz de esperanza en la vacuna, porque creo que las vacunas y el agua potable fueron dos de las cosas que más vidas han salvado en el mundo".

Durante el transcurso de la pandemia para Boccardo "lo más difícil fueron los primeros meses donde las consultas no dejaban de llegar, no hubo descansos para nada y en el medio de todo eso había que estudiar una nueva enfermedad. Había que ponerse al día en poco tiempo. Después pasamos una situación compleja en San Juan cuando ocurrió lo del vuelo sanitario, eso fue muy duro para el grupo porque eso nos desarmó en parte". Y agregó que "fue durísimo porque a la par de la pandemia tener que estar ocupado en otras cuestiones que no tenían nada que ver con la pandemia. Por suerte todo eso lo fuimos pasando, rescato a mis compañeros de trabajo, somos muchos infectólogos trabajando con capacidad de estudio, pero esta enfermedad no solo fue manejada por infectólogos, necesitábamos trabajar en conjunto con terapistas, médicos de familia y otros profesionales para dar lo mejor de nosotros", finalizó.

Hugo Moreno - médico del staff de Infectología del Rawson

Moreno lleva casi 11 años trabajando en dicho servicio, pero este año de por si le planteó algo totalmente distinto con la pandemia. "Todo el año fue complicado, hasta la fecha seguimos. Hubo muchas situaciones que nos marcaron como profesionales, el trato injusto a varios colegas, pero también fue provechoso porque pudimos aprender cosas nuevas con la pandemia", sostuvo en el siguiente video. Mirá su testimonio completo:

Adriana Manzur - médica del staff de Infectología del Rawson

Por último la Dra. Adriana Manzur explica el trabajo de un infectólogo en tiempos de pandemia y la incertidumbre ante el tratamiento de una nueva enfermedad, mirá el siguiente video: