Podría subir el boleto de colectivo en San Juan: aún no lo definen y dependen de Nación

Luego de que Nación congelara el precio del boleto de colectivo durante el 2020, las empresas que ofrecen el servicio de transporte público en San Juan le solicitaron a Gobierno subir el cuadro tarifario. Sin embargo, desde el Ministerio de Gobierno le respondieron que esa decisión dependía de lo que decidiera la Nación, algo que hasta el momento no sucede.

La ministra Fabiola Aubone explicó este lunes por la mañana, en Canal 13, que están esperando todavía por la definición del Ministerio de Transporte para saber de cuánto será el subsidio que tendrá el pasaje y, a partir de ahí, se podrá saber cuál será el precio. "Hay provincias donde ha subido la tarifa. Esto está atado al valor de combustibles y gastos de las empresas así que posiblemente tendremos novedades", manifestó.

Hace un mes atrás, Tiempo de San Juan dialogó con los empresarios del transporte, a través de ATAP, y el panorama no era tan diferente al actual respecto a la incertidumbre por el precio del boleto. Los propietarios de las firmas le habían pedido formalmente a la Provincia que permitiera un incremento de la tarifa, argumentando que la cantidad de pasajeros había bajado considerablemente por el coronavirus, que los costos no cerraban para mantener las frecuencias exigidas y que los subsidios no alcanzaban.

Lo que sí cambió de esas fechas hasta ahora fue el gasto que les representa que las unidades estén en función, tras los aumentos en la nafta durante las dos primeras semanas del año. Esto repercute directamente en sus finanzas.

A lo largo de todo el año pasado el precio del boleto no se tocó porque desde Nación lo congelaron. A esto se le sumó que en diciembre del 2019 definieron una suba pero luego se decidió retrotraer al precio viejo. El valor del boleto es de $22,90, por ahora.