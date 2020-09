Verano 2021: ¿a dónde podremos ir los sanjuaninos?

Que el turismo es una de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia es un hecho y por ello la temporada de verano se ofrece como una gran alternativa para comenzar a recuperarse. Por otro lado, la gente necesite su merecido descanso y a pesar de la crisis económica hace números para saber hasta dónde puede llegar, frente a la incertidumbre que el contexto plantea. A dónde ir y cómo es el interrogante a responder.

Uno de los escenarios más visitados por los sanjuaninos y que se presenta entre las primeras opciones es la costa chilena, cuyo país -al igual que el resto del mundo- se vio afectado por el coronavirus y por las consecuencias del confinamiento. Sin embargo, su gobierno ya anunció que retomarán la actividad turística de manera gradual a partir de las primeras semanas de septiembre. Mientras tanto los pasos internacionales a Chile permanecen cerrados (el de Mendoza y San Juan) y su apretura dependerán de una decisión política.

En las webs de asistencia de viajes, desde enero de 2021 se pueden realizar reservas aunque en muchos casos solicitan que se consulte la disponibilidad al momento de arrendar un departamento cerca del mar. Los precios de alojamiento son variables, pero en promedio la estadía de una pareja cuesta 5 mil pesos por noche y la de una familia tipo (2 adultos y 2 menores), cuesta 7 mil. Aunque las sumas no resulten exorbitantes, hacer click y reservar tiene sus riesgos, ya que por el momento no se sabe si estará permitido cruzar la cordillera y qué tipo de requisitos se deberán completar.

La Serena, la ciudad chilena que más visitan los sanjuaninos

Las playas del Atlántico son otra posibilidad. Nuevamente, el escenario es desconocido, al punto que las empresas dedicadas a la venta de paquetes que están en la provincia directamente no están vendiendo. Consultadas por Tiempo de San Juan, las agencias de viajes decidieron no vender "hasta que las reglas del juego estén claras".

Muchas de ellas se encuentran reprogramando las ventas que hicieron para Semana Santa, si es que no se vieron obligadas a devolver el dinero porque no pudieron cumplir. Es que quienes planearon un viaje para ese fin de semana de abril debieron postergarlo a septiembre y, como la situación no ha variado, la reprogramación se hace directamente para mayo de 2021.

Aunque en Buenos Aires hayan asegurado que habrá temporada de verano y trabajan en un plan integral para recibir turistas, con los servicios terrestres y aéreos inhabilitados en el territorio nacional, los empresarios cuentan que se les dificulta armar un paquete no sólo a la costa atlántica sino a cualquier destino del país. No hay protocolo uniforme, no hay cotizaciones ni un panorama claro.

Mar del Plata, una de las más elegidas por los sanjuaninos

"Los vuelos de cabotaje iban a regresar en septiembre y lo patearon para octubre. No sabemos qué va a pasar en octubre con esa decisión y tampoco qué protocolos existirán en cada provincia. Nadie va a pagar para estar 14 días encerrado haciendo aislamiento", comentó Ariel Giménez, el presidente de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo.

En las páginas de búsqueda de alojamiento indican que el 75% de los anunciantes no están disponibles para la primera quincena y segunda de enero. Para febrero hay más ofertas y los precios para una familia tipo van de 9 mil pesos la noche en un hotel céntrico a 4 mil por un departamento lejos de la playa y del centro. La cancelación gratuita es un valor que ofrecen en los paquetes online.

Para viajar al exterior, quizás haya más flexibilizaciones si los pasaportes están al día y no hay que renovarlos (también hay problemas para hacer ese tipo de trámites, comentaron las fuentes). El único detalle es que el costo, a partir de los anuncios económicos del Gobierno Nacional de la última semana, se elevó a un 77%. Es decir que quien decida comprar un paquete con destino al caribe pagará como si estuviera casi viajando dos veces. Playa del Carmen, uno de los destinos más buscados por turistas sanjuaninos

"Había un leve movimiento, pero los nuevos impuestos hicieron que las ventas se clavaran", contaron los agencieros. Antes del cambio, 8 noches en Playa del Carmen (caribe mexicano) tenía un valor de 1250 dólares por persona. Hoy, a ese número hay que sumarle el aumento.

"Tenemos el 30% del Impuesto País, la retención del 35% para gastos con tarjeta en el exterior que fue el golpe de gracia, el 5% si el pago es de contado y el 7% de la Tasa al Turismo Nacional suponen un 77% más caro el costo y que lo hace imposible de afrontar", afirmó Giménez.

Por todo ello, el turismo interno se presenta como una de las opciones más cercanas a la realidad, una vez que éste se habilite, ya que por ahora no hay novedades al respecto. Es que el contexto es tan volátil que de la noche a la mañana todo puede cambiar para mejor o para peor. Los que viven del turismo esperan que la evolución sea positiva y que las políticas que se implementen sirvan para respaldar su sector que viene sufriendo desde hace 6 meses, desde que se decretó la cuarentena en Argentina.

El desafío de los agencieros locales será convencer al turista sanjuanino, que en su mayoría prefiere armar su paquete personal, contrata cabañas por los fines de semana en los departamentos alejados y utiliza su propio vehículo para movilizarse. Pero esa es otra historia que merece ser bien contada.