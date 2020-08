Trotta dijo que no habrá repitentes de año ¿qué pasa en San Juan?

Desde el Ministerio de Educación de la Nación que conduce Nicolas Trotta hicieron referencia a la finalización del ciclo lectivo 2020 y qué va a pasar con aquellos alumnos que no logren cumplir los objetivos de las materias. Desde la cartera educativa no hablan de repetir, sino de "promoción acompañada". Esa es la figura que el pasado martes aprobó el Consejo Federal de Educación, que tuvo su 98ª Asamblea encabezada por el ministro Trotta.

El escrito de la cartera educativa es claro: para los estudiantes del último año de la educación primaria se evaluará, bajo el formato de actividades de formación, hasta marzo de 2021."La acreditación final de aprendizajes tendrá lugar en los meses de diciembre y marzo. Quienes no alcancen los niveles de logro establecidos para el mes de marzo, pasarán al nivel secundario bajo la figura de promoción acompañada y recibirán tiempos de enseñanza complementarios a lo largo del año", destacó el escrito del

Consejo Federal que también se aplicará en San Juan.

A nivel local el ministro Felipe De Los Ríos dijo que "los chicos van a pasar de año pero no por una normativa que diga promoción automática sino acreditando conocimientos. En esto se está trabajando. No queremos adelantarnos en la comunicación pero hay líneas generales", dijo en AM 1020.

Y agregó que "para los que tienen conectividad en el Gran San Juan se habilitará una plataforma para entrevistas entre docentes y alumnos para evaluarla formación general con indicadores que digan cómo afronta el proceso formativos de cara al ciclo siguiente. Si el alumno no puede resolverlo se habilitará un proceso de reaprendizaje".

En tanto que para las personas que no tengan una buena conectividad, el funcionario adelantó que "se va a seguir trabajando con las guías, los que no tienen conectividad se entregarán 4500 tablets. Vamos a llegar a estos chicos con estas tablets para que tengan cargada la evaluación que sirve para saber qué aprendió y qué no y el año que viene se pueda abordar".

Al respecto el ministro dijo que las tablets llegarán a domicilio, "primero para los que terminan el ciclo, el chico tendrá un tiempo y la entregará a alguien que la irá a buscar, y así se evaluará. No es eliminatoria, es para poder establecer como se ayuda a aprender el año que viene lo que no se aprendió", finalizó.

El Consejo Federal de Educación -que contó con la presencia de las 24 jurisdicciones y de los sindicatos docentes- fijó un documento que establece "un proceso de reorganización de los contenidos y metas de aprendizaje previstos en normativas curriculares vigentes en las jurisdicciones, para los ciclos, niveles y modalidades de la educación obligatoria".