Un año más, San Juan se suma a la Semana de la Lactancia Materna

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud.

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más.

Noticias Relacionadas Atención embarazadas y bebés: así serán los controles en esta situación de amenaza del coronavirus

El lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020 es “Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable” y se centrará en el impacto de la alimentación infantil en el medioambiente y el cambio climático, destacando que es imperativo proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud del planeta y su gente.

Dentro de los avances para brindar una lactancia materna segura pueden mencionar los siguientes datos:

El 70,12% de los niños de 0 a 6 meses reciben lactancia exclusiva durante este primer periodo de vida.

Se entregó un total 1017 sacaleches en toda la provincia.

Se inauguraron 14 espacios amigos de la madre y el niño en el ámbito público y privado.

La leche materna es gratis, práctica y ecológica

La leche materna es mucho más que un alimento: más amor, más salud, más inteligencia, más vida.

La lactancia materna es un proceso natural pero es muy importante el acompañamiento de la familia.

La jefa del Programa Provincial de Lactancia Materna, Lic. Gabriela Giugni, expresó: "La lactancia materna no es solamente una cuestión nutricional para el niño, sabemos perfectamente de todos los beneficios que tiene la lactancia, sabemos que es el alimento justo y específico que necesita el ser humano al menos por seis meses y hasta los dos años, pero también es ecológica, higiénica, práctica, no usás agua, no usás ningún preparado con conservantes”.

La profesional añadió que "es importante entender a la lactancia como la base de una construcción del ser humano. Es un periodo de oportunidades única que se da en esos 700 días de vida. Si el niño está bien alimentado se evitan un montón de enfermedades, entre ellas diabetes, hipertensión, hay menor riesgo de tener cánceres, adicciones, problemas psiquiátricos. Además tiene un impacto afectivo enorme, ese vínculo es irrompible, está demostrado que emocionalmente es una persona más estable”.

Fuente: Ministerios de Salud de San Juan