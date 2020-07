¡Ganate una "cenaza" de Puig's para festejar con tus amigos!

View this post on Instagram

Festeja con @tiempodesanjuan y @puigsdelivery el dia del amigo. Sorteo 4 pachatas + 2 fritas, para participar segui los siguientes pasos : 1- Seguir a las 2 cuentas 2- Comentar la publicacion etiquetando a dos amigos 3- Subir una historia etiquetando a las dos cuentas. u00a1Ya estas participando!