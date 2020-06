Por estas zonas de la ciudad pasaba el antiguo cauce del Río San Juan

El sanjuanino Pablo Pacheco sorprende en las redes con sus restauraciones en color de fotos monocromáticas de San Juan: el terremoto del 44´, retratos de personajes históricos, construcciones antiguas, entre otras temáticas. En esta ocasión, realizó un análisis del antiguo cauce del Río San Juan y lo superpuso con un mapa actual de la provincia. En las imágenes puede verse cómo sería la situación en las zonas de la calle Benavidez y en los barrios Rivadavia Norte y Aramburu, entre otros.

“Este es un análisis del antiguo cauce del Río San Juan, del siglo XVIII-XIX, en este estudio no solo se tuvo en cuenta planos de hace 2 siglos, sino que se consideró también niveles de altura y accidentes naturales y de base, divisiones parcelarias, calles, acequias, etc”, comentó Pablo sobre su trabajo. En las siguientes imágenes puede verse cómo sería la situación en el Barrio Rivadavia Norte, Barrio Aramburu, y Calle Cipolleti y Alberdi (B° Aramburu).

Sobre su trabajo, Pacheco indicó: “Se trata de un estudio personal que surge en respuesta a uno de los mayores interrogantes de la comunidad local, el emplazamiento real del sitio fundacional de San Juan de la Frontera. Hasta la fecha, muchos historiadores, investigadores y profesionales en la materia se avocaron a ello, demarcando un área fundacional, ante la falta de certezas; es por ello que movido por la intriga se comenzó con un requisito esencial en toda fundación: el agua”.

Luego, agregó: “Sin dudas con tantas intervenciones de obras públicas en el río, su curso fue cambiando, migrando naturalmente hacia el norte, por lo cual fui en busca del antiguo cauce buscando información en documentos escritos, registros fotográficos, fotografías aéreas anteriores al terremoto como así también posteriores, y por supuesto planos de la ciudad de los años 1863, 1878, 1901 y 1912 en alguno de los cuales, las márgenes de los antiguos cauces se demarcaban casi a la perfección”.

Benavídez y Cipolletti.

“Con esta base, se superpusieron dichos cauces sobre vistas actuales de satélite tridimensionales, para luego rectificar dicho montaje en varios sectores, ayudado de datos como niveles de terreno, accidentes naturales de base, como calles, acequias y divisiones parcelarias. Todo esto en conjunto nos ofrecen con buena precisión el antiguo tránsito de las aguas sobre lo que hoy es ciudad, y en las proximidades de lo que un día fue, la primer Ciudad de San Juan: una parada obligada si vamos en busca de la antigua ciudad, el primer Pueblo Viejo”, sostuvo.

A pesar de no ser historiador, Pablo reconoce que es un aficionado: “Soy consciente que no soy un experto en la materia, ni un especialista, de hecho de adolescente odiaba la historia como materia. Pero quizás lo más maravilloso de esto, es que así como yo, cualquiera puede profundizar en estos estudios, investigar, revisar y porque no, finalmente publicar su propuesta, su trabajo de investigación, a pesar de no tener el título correspondiente. Creo que cuando hay un objetivo claro, perseverancia y convicción, puede llegarse lejos”.