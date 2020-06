De futbolista a influencer del momento: la jugadora verdinegra que es furor en Instagram

Comparte videos y fotos de los entrenamientos, promociona marcas y muestra detalles de la intimidad de su rutina diaria. Así es la vida de Martina Ortiz en la red social de la camarita. Sin imaginarlo atravesó la pantalla (de internet) y ya conquistó a una multitud de chicos y chicas. Tiene más de 21 mil seguidores y asegura que su costado futbolero sumó para que hoy se convirtiera en una de las influencier del momento.

Tiene 19 años y es dueña de miles de likes. Dice que el fenómeno con las redes sociales surgió de un momento a otro y hoy es una herramienta vital para darle una mano a muchos negocios que están siendo afectados por la pandemia de coronavirus. "Lo que hago son canjes, ayudo a una persona a promocionar su marca y ellos me ayudan a mí. Pero me falta bastante para ser una referente de Instagram", cuenta de antemano.

Martina tiene seguidores de todas las provincias argentinas e incluso de otros países como España, Chile y México, entre otros. El secreto de este fenómeno es mantener activa la red tanto con historias o publicaciones diarias: hay desde imágenes de una práctica en el Hilario Sánchez como de una juntada con amigas. "Las redes sociales ocupan mucho lugar en mi vida. Estoy agradecida por la cantidad de seguidores, trato de interactuar y estar en contacto con la gente. Gracias a esto conocí mucha gente", dice.

Pero el éxito en Instagram no fue cuestión de suerte, sostiene que mucho aportó el hecho de ser futbolista del Verdinegro. Martina es defensora del plantel que milita en el torneo de la Liga Sanjuanina de Fútbol, ya gritó campeón en varios campeonatos locales y sueña a lo grande. "Sorprende una mujer en el fútbol y bastante. Me conocen justamente muchas personas por eso. Cuando empecé en el fútbol sufrí mucha discriminación, he llorado incluso, pero hoy en día no me interesa lo malo que me digan. Agradezco a la gente que me apoya y me da consejos", apunta.

La joven rawsina comenzó de grande en el fútbol femenino. Tenía 15 años cuando San Martín abrió la convocatoria para chicas y decidió apostar a esa afición que había heredado de su mamá. No sabía de cuestiones técnicas, sólo de gambetas y goles. "Dije ´tengo que aprovechar´, es mi club y es el fútbol, el deporte que tanto amo. Y la verdad es que nunca me voy a arrepentir de esa decisión", expresa.

Para cerrar, la futbolista confiesa que sus referentes son el sanjuanino Emmanuel Mas y otro de selección, Nicolás Tagliafico. Cuenta que alguna vez se probó como delantera y mediocampista, pero su entonces entrenador descubrió que su perfil era el de enviar centros, encarar por afuera, recorrer las bandas para atacar o defender. "No tenía idea de posiciones. Para mejorar entraba antes a los entrenamientos y me ponía a patear. Y Emmanuel fue mi motivación en ese sentido. Por eso siempre doy ese mensaje de por más grande que uno sea puede empezar a practicar deportes. Si uno tiene ganas de hacer algo lo debe hacer, no importa la edad", agrega.