El 30% de los alumnos de la UNSJ no puede acceder a las clases virtuales

Durante la mañana de este sábado el rector de la Universidad Nacional de San Juan afirmó que las clases presenciales en la casa de altos estudios y los institutos preuniversitarios no volverán antes del mes de agosto. Fue así que Oscar Nasisi calificó de "apresurado" el regreso a las aulas en menos de dos semanas. Recordemos que el la semana pasada el Ministro de Educación Felipe de los Ríos hizo referencia a un eventual regreso a clases siguiendo un estricto protocolo.

Así mismo la máxima autoridad de la UNSJ realizó una autocrítica en Radio Sarmiento y señaló la incapacidad de poder hacer llegar los contenidos por la faltante conectividad que tienen muchos estudiantes en la provincia. "Hay un 30% de los alumnos que no está accediendo a las clases virtuales por falta de conectividad. Porque no tienen sistemas de conexión cercanos o porque no tienen el dinero para pagar los datos necesarios para continuar con los estudios", indicó Nasisi.

Y agregó: "Como universidad tuvimos una posición de comodidad frente al desarrollo de la educación virtual. Habíamos empezado a avanzar tibiamente cuando apareció la pandemia y tuvimos que acelerar todos los procesos. No lo tomamos en su momento como lo deberíamos haber tomado".

Por último el rector dijo que en un eventual regreso a clases se deberán tomar un gran número de medidas sanitarias y de distanciamiento social, lo que posiblemente desdoblaría las aulas y la distribución de los alumnos. "Es todo un tema porque si se desdobla un curso de 40 alumnos en dos clases de 20 personas, se va a requerir más docentes o más horario de un mismo docente. Y los gremios van a exigir más remuneración y en este momento no tendríamos los fondos para poder afrontarlo", concluyó en la radio.

Desde el ministerio que conduce Felipe De Los Ríos decidieron que las clases volverán antes incluso de las vacaciones de invierno y para eso apura un protocolo detallado con medidas que deberán cumplir todos en la comunidad educativa, según publicó Diario de Cuyo.