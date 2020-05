A un día de conocerse el quinto caso: mirá los números de coronavirus en San Juan

Hasta las 18.30 de este jueves 28 de mayo hay dos casos positivos (los tres primeros ya obtuvieron el alta) y además se reportaron 22 casos en estudio o sospechosos en proceso de laboratorio, 5 más que el miércoles. Además, se realizaron 98 testeos en las últimas 24 horas cuyos resultados dieron negativo. En total hay 498 personas cumpliendo la cuarentena y 3.385 personas ya cumplieron con el aislamiento.

Cabe destacar que en la mañana del último miércoles se conoció la existencia del quinto caso positivo de COVID-19, el cuál se trató de un médico que había estado en contacto con la paciente cuatro.

Según informó la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, el quinto caso se trató de un hombre que tiene 63 años, forma parte del equipo de salud de Rawson y está en la lista de contactos estrechos de la cuarta paciente. Ambos estuvieron juntos por última vez, de acuerdo a la investigación oficial, el 15 de mayo.

Este quinto caso se dio a conocer a 9 días de conocido el cuarto, correspondiente a la reumatóloga que está internada junto a su hermano, también paciente de coronavirus, en el Hospital Rawson. El camionero vino en vuelo sanitario y generó toda una polémica.

Durante la mañana de este jueves la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, hizo referencia a la investigación que se está llevando a cabo con la confirmación del quinto caso de coronavirus en San Juan. El cual está relacionado con el cuarto positivo, el de la médica infectada. La misma mantuvo un contacto estrecho con su colega de 63 años el pasado 15 de mayo en una clínica privada, según anunció la ministra de Salud Alejandra Venerando el pasado miércoles.

Salud Pública trabaja en dos líneas del tiempo para determinar los contactos estrechos de ambos casos, y como manera preventiva Jofré confirmó que “en el día de ayer terminamos de aislar a 25 contactos estrechos del quinto caso. Los tenemos en hoteles dispuestos por el gobierno de la provincia. Es un grupo del entorno familiar y otro del entorno médico. Están aislados en los hoteles para asegurarnos que no les falte nada. En el día de hoy vamos a garantizar los mecanismos para seguir investigando”, sostuvo la jefa de Epidemiología en Radio Estación Claridad.

Por otra parte la funcionaria hizo referencia a las razones por la cual el médico de 63 años (quinto caso) no realizó la cuarentena en un hotel. “El doctor no estaba yendo al hospital porque entra en el grupo de personas de riesgos. Él estaba sin asistir al hospital. Estamos investigando porque en un principio hubo una confusión, yo pensé que el contacto había sido el día 15 en el hospital pero no fue así, por eso estamos viendo dónde fue ese contacto en el día 15”, dijo el funcionario.

“Nosotros tenemos dos líneas del tiempo, una referida al caso número 4 donde tenemos que completar los 14 días y en algunos casos vamos a prologar a 21 días. Recién entre domingo y lunes estaríamos completado los 14 días de los casos estrechos del número 4”. Y agregó que “tenemos que trazar otra línea iniciando desde que se interna el quinto caso. Ahora tenemos que estar atento a la vigilancia de esos 14 días. Donde pueden sumarse casos del 4to y 5to caso”.

Por otra parte adelantó que “el estado de salud de los pacientes es favorable en general. Ayer tipo 20:30 conversé vía telefónica con el quinto paciente, y me dijo que estaba evolucionando favorablemente al igual que los otros dos pacientes”.

A razón de la innumerables consultas que recibieron las líneas telefónicas que ha dispuesto Salud Pública para investigar los contactos estrechos, Jofré volvió a hacer hincapié en la definición de los mismos: “contacto estrecho es no haber cumplido el distanciamiento social, no haber usado tapaboca o barbijo, y no haber cumplido con las medidas higiénicas. Por eso hay que saber diferenciarlo para no caer en malas interpretaciones. Contacto estrecho es cuando uno ha estado conversando con la persona enferma por más de 15 minutos. A todos estos les pedimos que se contacten al 4305611 y ahí los entrevistaremos”.

El paciente número 3, de profesión transportista, dio negativo en los hisopados realizados por personal de salud, por lo que se lo tipifica como "caso recuperado", aunque continuará internado debido a diversas patologías que presentaba previo al contagio de COVID-19.