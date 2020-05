Qué tiene que pasar para que vuelvan las clases a San Juan y cómo sería el retorno

En Argentina la crisis de coronavirus se vive de maneras muy distintas en cada ciudad, según el estatus sanitario de las provincias o municipios, la cantidad de contagios y si hay o no circulación. Por eso en algunos lugares se ven cada vez más flexibilizaciones, mientras en otros la cuarentena sigue siendo muy estricta. Con la vuelta de la escuela todo parece indicar que la metodología será la misma: algunos lugares retomarán su normalidad de a poco, mientras en las zonas con mayor cantidad de casos deberán esperar.

En este escenario, San Juan está entre las que tienen más posibilidades de volver y en Educación ya dejaron listo el protocolo que podría aplicarse. Pero a pesar de esto, todavía no es tiempo de planchar guardapolvos, porque la vuelta a las aulas no sería hasta que no haya pasado lo más duro del invierno.

Todavía no hay fechas concretas, pero si hay algo seguro es que no será antes del receso de invierno en julio. Incluso algunos especialistas hablan de que en esa época podría darse el pico de la enfermedad en Cuyo. Desde prensa del Ministerio de Educación aseguraron a tiempo de San Juan que todo está supeditado al avance de la enfermedad y por lo tanto hasta que no se haya dado un casi inevitable aumento de los casos y los mismos estén en baja, las escuelas estarán cerradas. "La agenda la tiene el virus, no nosotros" sería la frase de cabecera del ministro Felipe de los Ríos.

A pesar de que todavía los plazos no están claros, tanto en San Juan como en todo el país ya están trabajando para definir cómo será la vuelta y hasta hay un cronograma borrador. Tal como dijo el ministro Nicolás Trotta en declaraciones radiales este lunes, la prioridad la tienen las provincias que no han tenido ningún caso, Formosa y Catamarca. Inmediatemente después, hasta el momento, están San Juan y Chubut con 4 casos cada una y completan el grupo con menos de 10 Jujuy (5), La Pampa (5) y Salta (7). Este sería, en un principio, el orden que seguirían las provincias para ir habilitando, en etapas, el retorno a las clases presenciales.

En la provincia un anticipo de la vuelta sería que Catamarca y Formosa habiliten las clases presenciales. Pero además el estatus sanitario provincial debe seguir tan bueno como es hasta el momento y por otro lado también depende de la decisión política del Gobierno de San Juan.

Cómo serán las escuelas de la nueva normalidad

Educación en San Juan tiene definidas algunas de las pautas que deberán cumplir las escuelas cuando finalmente los chicos vuelvan a clase presencial. Todas tienen un mismo objetivo: que la distancia social se cumpla para que las aulas no se conviertan en un foco de contagio.

Entre las opciones que barajan, explicaron desde prensa del ministerio a Tiempo de San Juan, es dividir las aulas en dos y un mitad asistiría a las escuelas mientras la otra mitad lo hace desde sus casas. Los grupos se turnarían por semanas, rotando una semana un grupo presencial y la siguiente semana el otro.

Además, la prioridad de la vuelta al aula es para los alumnos que se encuentran en los últimos años tanto de la primaria como de la secundaria. Los estudiantes calificados como "en cambio" son los que se han visto más afectados por la pandemia, ya que a pesar de que han seguido estudiando en sus casas, no son pocos los desafíos del sistema a distancia que tuvo que improvisar todo el sistema educativo del país. En lo inmediato estos también tendrán otra ayuda cuando lancen un nuevo sistema online bidireccional, con el que esperan poder mejorar el vínculo docente-alumno ya que será bidireccional.



Pero volver a recibir alumnos en las aulas no es el único desafío que debe enfrentar Educación en caso de que vuelvan las clases presenciales. Es que el protocolo también deberá abarcar la forma en la que están planteados los recreos, la organización de actos, ingresos y salidas de los establecimientos y hasta los kioscos. Todo deberá adaptarse y cambiar para disminuir al mínimo el contacto entre alumnos,.