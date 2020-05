En fotos y videos: el Poder Judicial como nunca lo viste

Este martes se reanudó casi toda la actividad del Poder Judicial de San Juan bajo un estricto protocolo por la pandemia de coronavirus. De este modo quedaron habilitados todos los procesos de los juzgados civiles, incluidos los correspondientes a los juzgados de Familia, el Comercial Especial, el Contencioso Administrativo, Laboral y Justicia de Paz Letrada; quedando exceptuadas las ejecuciones fiscales y prendarias e hipotecarias. Con esto se reanudaron las causas en trámite y se habilitó la iniciación de todo tipo de procesos en esos magistraturas.

Solo está habilitado el ingreso por calle Rivadavia. En el mismo se toma la temperatura y se coloca alcohol en las manos. También hay que limpiarse los zapatos al ingresar.

De manera inédita se estableció que los horarios de atención del organismo judicial serán de 8.30 a 13 y de 13.30 a 18.30. En tanto que la atención a los abogados se hará en horario matutino y de 14 a 18, con un turno previo para evitar que los letrados circulen por los pasillos de tribunales. Esto significa que los diferentes juzgados no admitirá la presencia de un abogado si no se cuenta con tal habilitación, salvo situaciones de extrema urgencia que serán estrictamente analizadas. Hasta el pasado viernes en el sistema de Mesa de Entrada Virtual se habían registrado 4.400 turnos, 5.562 escritos y 207 presentaciones de demandas. Lo que avala que no se ha generado un estancamiento de causas de diferentes índoles. En el siguiente link se especifica como funciona el sistema de mesa de entrada (www.jussanjuan.gov.ar).

Por otra parte el protocolo del Poder Judicial consta de varias etapas. En primer lugar, las personas que ingresen deben tener de manera obligatoria el uso de tapaboca y constar con un turno para poder ingresar. A diferencia de épocas anteriores, se ha habilitado un solo ingreso que es por calle Rivadavia. En el mismo dos policías controlan la temperatura, colocan alcohol diluido con agua en las manos y hay trapos con lavandina para la limpieza de los pies en todos los pisos del edificio. A su vez la salida solo está permitida por calle Ignacio de la Roza y el ascensor solo puede ser utilizado por 2 personas a la vez.

En el siguiente video te mostramos el Poder Judicial en tiempos de Covid-19:

Así mismo cabe aclarar que el ámbito Penal quedó exceptuado de la actual disposición, por lo tanto se seguirá manejando con la habilitación de feria para que los magistrados resuelvan las situaciones procesales de aquellas personas que se encuentren detenidas, entre algunas de las excepciones.

Los letrados realizan la mayor parte del trabajo con las plataformas digitales y luego son atendidos en las mesas de entrada con turno previo.

Se recuerda que la Acordada General 45 fijó que, durante la Feria Judicial Extraordinaria, todos los juzgados, tribunales y organismos deben abocarse al estudio de causas y dictado de resoluciones, distribuyendo el trabajo interno, el que debe ser presentado ante la Presidencia estableciendo los recursos mínimos y necesarios para tal fin.

Por única vez en la historia el Poder Judicial extendió su horario de atención.

También se hace mención que la Acordada General 49 regula el funcionamiento del fuero Penal en la Feria Judicial Extraordinaria, especificando que los jueces del fuero Penal ordinario, incluido los juzgados penales de Menores, deberán habilitar la tramitación de causas de personas privadas de la libertad ambulatoria, o en aquellas donde existiera un factor de vulnerabilidad de las víctimas. Los abogados podrán ejercer su función ante cada tribunal presentando escritos exclusivamente por correo electrónico debidamente firmados y en formato digital PDF.