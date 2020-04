El barbijo quirúrgico vs el "casero": la pelea que se replica en San Juan

El uso o no de los barbijos ha sido la gran polémica de los últimos días. La OMS no los recomienda y algunos CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) ya recomendaron su uso en la vía pública, ejemplo de esto es en EEUU. Aunque en otros países, como el nuestro, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) desaconsejó su uso para la prevención del coronavirus y no recomiendan su uso masivo. Hay varias voces, todas importantes, que incluso opinan distinto. Veamos.

Especialistas de organismos como SADI y otros tantos, advierten que los "barbijos artesanales" pueden ser peligrosos si se desconoce la trazabilidad de estas máscaras. Es decir si no fueron construidos con los materiales necesarios, ni en condiciones de higiene como exige el protocolo. De ser así estaríamos ante mascaras que den una falsa sensación de seguridad y en el caso de que se incorporen nuevos permitidos durante la cuarentena, pueden poder en riesgo a las personas.

La demanda de barbijos como de otros insumos aumentó considerablemente en el mundo de un día para el otro. Ni Argentina ni San Juan fueron la excepción. También hubo gran revuelo en todas las provincias donde incluso algunas decretaron que el uso de las mascarillas era obligatorio. Catamarca, fue la primera en anunciar a través de su Comité Operativo de Emergencia el pasado 27 de marzo esta medida que luego fue oficializada mediante una disposición. Se sumó Misiones, Santiago del Estero, Salta y Jujuy que incluso lanzaron videos de como hacer barbijos caseros por funcionarios de alta jerarquía, cómo el gobernador de Jujuy que subió un video al mejor estilo art atack.

En varios municipios hay costureras que ayudan de manera voluntaria a la confección de los mismos. En la comuna de San Martín aseguran que tienen más de 6000 barbijos para distribuir.

En San Juan la jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré, confirmó que se está evaluando hacer obligatorio el uso del barbijo en la vía pública y por ello advirtió: "Esto es muy dinámico, lo estamos evaluando desde el Ministerio (de Salud provincial) con toda el área técnica y el comité de expertos y pronto se tomará una definición que será comunicada”.

Si nos basamos en la siguiente guía de la OMS, que advierte sobre el uso de barbijos, la misma sostiene que "bajo ninguna circunstancia hay que usar mascaras de tela por ejemplo de algodón o gasa".

Hay varias contradicciones y en la siguiente nota presentamos la mayor cantidad de posturas. En todos lados incluso hay varios médicos que desaconsejan los barbijos caseros. Pero otros ofrecen alternativas para que, en el caso de estar bien hechos, puedan ayudar a parar los contagios.

En nuestra provincia como en muchos lugares del planeta, la gente está empezando a fabricarlos. Incluso lo hacen a escala, con fondos propios o del Estado, juntan donaciones, llaman a vecinos que pueden aportar un material, salen a distribuirlos, etc, Todo basado en el simple hecho de ayudar que es sumamente gratificante en medio del caos y la falta de solidaridad que se ve a diario.

Entonces ¿Sirven o no sirven?

Uno de los barbijos clásicos en materia artesanal son los tejidos con agujeros. Recibe este nombre porque se confecciona con telas que están tejidas (como algodón) y presentan huecos entre cada hilo. Pero como el Covid-19 es un tema nuevo, el antecedente que fue útil para ver si los barbijos caseros son útiles, fue un estudio realizado en el marco de la pandemia de gripe A H1N1 y publicado en la revista Disaster Medicine and Public Health Preparedness que evaluó los diferentes tipos de barbijos caseros. Se utilizaron diferentes materiales para hacer este elemento y se los probó en voluntarios sanos. En el mismo ni el fieltro, la rafia o los textiles de polipropileno sirven, a pesar de que estos huecos son más pequeños. Probaron confecciones con algodón (con tejido planto y de punto), seda, lino y toalla. El único material aceptable fue el que se utiliza para los filtros de aspiradoras.

Pero este estudio fue realizado con bacterias de un tamaño de 0,75 micrones, similares al virus de la gripe que preocupaba en aquel momento. Los coronavirus son más pequeños: van de los 0,05 a 0,15 micrones según estudios científicos.

Otro de los resultados que arrojó es que el barbijo quirúrgico es tres veces más efectivo que cualquier elemento casero, y que por tal motivo los autores de la investigación no recomiendan los barbijos caseros salvó que sea el último recurso. Pero como bien se dejó claro en líneas anteriores, los barbijos profesionales,son de uso exclusivo para personas que presenten síntomas respiratorios y no para la población en general. Y por tal motivo, es necesario también empezar a buscar otras soluciones y no solo quedarnos con la idea de que esto no sirve y esto sí.

El barbijo sirve para que personas infectadas no contagien, mientras que la máscara N95 (derecha) es la única que protege de una posible infección a las personas sanas.

La OMS además enfatiza que "el uso de máscaras médicas cuando no se indica puede ocasionar costos innecesarios y cargas de adquisición y crear una falsa sensación de seguridad que puede conducir al descuido de otras medidas esenciales, como las prácticas de higiene de manos”, dice el organismo.

Además, su uso debe ir acompañado de otras medidas de higiene como el correcto y frecuente lavado de manos con agua y jabón.

Cabe recordar que los barbijos quirúrgicos están diseñados para evitar que la persona que lo usa contagie a otros, por eso se recomienda solo para los casos confirmados, sospechosos o que tienen síntomas respiratorios.

Es decir, de nada sirve que una persona sana use el barbijo quirúrgico para protegerse de no ser contagiado.

Por otro lado, y como muchos lectores estarán al tanto, bastó un tutorial en las redes (difundido por la televisión), donde un bombero de Tortuguitas armado con un desodorante en spray, un disparador que tiene mucha menos potencia que la fuerza de las partículas que despide un estornudo, hiciera las pruebas ante distintos barbijos caseros, para derribar el mito.

Ninguno de estos tipos de barbijos caseros, puede evitar el paso de las microgotas de saliva que expulsaría, por ejemplo al toser, una persona infectada con el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad del COVID-19.

De igual modo, aun suponiendo que se cuenten con todos los elementos que se emplean al confeccionar un barbijo de tipo médico, “si no se garantiza un ambiente limpio al momento de la elaboración, podría incluso volverse un elemento de transmisión de infecciones”, advirtió la Dra. Silvina Ivalo, infectóloga de DIM Centros de Salud y del Hospital Ramos Mejía al diario Clarín.

Consideraciones si se fabrican en casa

La presidenta de (ADECI) Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones, Elena Andion, dijo en diario Infobae que la única tela que aprueba para realizar barbijos caseros el ANMAT es la SMS, y que para los que quieran realizar barbijos para uso personal o para donar tienen que seguir una reglamentación, aunque sugirió comprarlos en fábricas que ya lo tienen reglamentado. “El barbijo también se puede hacer con tela de friselina de 35, 40 gramos, aunque por el momento, la única tela aprobada es la SMS que tiene tres capas”.

Qué se necesita

- Tela SMS o friselina 2 metros

- Soporte plástico (nepaco) permite ajustar el barbijo sobre el puente de la nariz

- Tijera

Fuente: Infobae

Paso 1: hacer los cortes en las telas. 2 tiras de 80cm x 2,5cm (para las tiras) y 2 capas de 17,cm x 20cm.

Paso 2: encimar las capas rectangulares.

Paso 3: hacer un dobladillo y arriba colocando en uno de ellos por dentro 10 cm el soporte de plástico (nepaco) y coserlo (se puede hacer con máquina o con hilo y aguja). Este va a cumplir la función de ajustar la nariz. Luego, hacer el dobladillo del otro lado, sin nada solamente coserlo.

Paso 4: hacer tres pliegues de ambos laterales de 1,5 cm, cada uno con dirección hacia abajo, considerando que el soporte de plástico quede en el ruedo de arriba. La función del pliegue es permitir la extensión de la barbilla.

Paso 5: colocar las tiras en los laterales cosiéndolos desde el medio.