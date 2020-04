Llegaron los test rápidos de coronavirus a Argentina: qué dicen en San Juan

Ya están en Argentina los 170 mil test rápidos de detección de anticuerpos contra el COVID-19 que acaban de llegar en un avión de Aerolíneas Argentinas desde China, junto con miles de elementos de protección personal contra la pandemia. Los test de prueba serológica fueron adquiridos por la petroquímica Cuyo y fueron donados para su administración al Ministerio de Salud de la Nación. En este organismo diagraman un plan para su utilización pero aclarando que no se usarán para diagnóstico de la enfermedad sino para investigación epidemiológica, en la población en general para conocer el porcentaje de infectados asintomáticos, por ejemplo. En este marco, en San Juan no descartan que lleguen a la provincia algunos de estos test, y que se usen en la línea nacional, siempre con fines investigativos y no de diagnóstico, según dijo el jefe de la División Bioquímica de Salud Pública local, Raúl Vallejos. Es que con estos test hay muchas reservas en el mundo, ya que no todos son confiables.

“Los test rápidos se usan solo para investigación epidemiológica, no sirven para diagnóstico. Nosotros venimos haciendo el diseño de un estudio -teniendo en cuenta que empieza a haber circulación viral comunitaria- y vamos a trabajar en muestras de este tipo sobre población general para saber qué grado de circulación del virus tenemos y seguir administrando la cuarentena”, aseguró el ministro de Salud de la Nación, Gines González García, en conferencia de prensa cuando se recibieron los insumos.

Los test serán destinados al Instituto Malbrán y en un trabajo interdisciplinario entre los ministerios nacionales de Salud y Ciencia y Tecnología, más el CONICET prevén avanzar en un borrador para hacer el estudio poblacional y determinar cómo evoluciona la pandemia en el país. Según explicó Vallejos, no tienen comunicación al respecto pero es probable que lleguen algunos test a la provincia y, si es que llegan, se usarán “con fines epidemiológicos, para ver cuántos y cómo de los que ya tuvieron COVID-19 determinado por PCR responden con sus anticuerpos a la enfermedad”. Por ejemplo, si deja inmunidad o si los anticuerpos desaparecen rápidamente en el organismo. El profesional resaltó que los kits rápidos no están para nada recomendados para uso particular y para diagnóstico de la enfermedad.

Para detectar casos de COVID-19 en San Juan el único laboratorio habilitado funciona en el Hospital Rawson, donde se usa la ténnica PCR que es compleja ya que requiere de personal capacitado para obtener los hisopados y procesar las muestras, infraestructura adecuada y aparatos sofisticados como son los termocicladores en tiempo real (real time) donde se producen las reacciones. El PCR trabaja con el material genético del virus y demora al menos 8 horas en obtenerse el resultado. En cambio, los test rápidos serológicos detectan anticuerpos que produce la persona ante el virus, a partir de una muestra de sangre. Son una especie de tira reactiva que permiten ver resultados en pocos minutos.

Vallejos, en consonancia con la OMS, explicó que los test rápidos no son recomendados para que la gente detecte el coronavirus. Indicó que no están validados por FDA o CDC que son los organismos de Estados Unidos con mayor incumbencia en el mundo sobre la aprobación de pruebas de diagnóstico y equipamiento. Por eso el Instituto Malbrán trabaja bajo la campana del CDC.

El especialista sanjuanino advirtió que desde España y Alemania se están haciendo reclamos a laboratorios chinos que fabrican estos test rápidos, donde existen unos 5.000 fabricantes pero menos de la tercera parte son validados por el organismo de control de China. “En algunos países del mundo están llegando estos test de mala calidad, por ejemplo en España reclaman de que no tenían más de 30% de sensibilidad, es decir que de 10 casos positivos, detecta 3”.

Advertencias

Vallejos dijo que estos test rápidos están al alcance de la población en general, que cuestan unos 50 centavos de dólar y que no son confiables. Hay unos fabricados en Estados Unidos con 98% de sensibilidad que están el mercado pero aún no fueron validados por los organismos pertinentes.

Como estos test detectan anticuerpos, es riesgoso usarlos, ya que no todos los organismos reaccionan con la misma velocidad para fabricar los anticuerpos. Por lo que hay un “período ventana”. Con el COVID-19 se empiezan a desarrollar anticuerpos entre los 7 y 10 días de haberse iniciado los síntomas aproximadamente. O sea que hay un tiempo hasta que se producen los anticuerpos que no permite que el test rápido se use para diagnóstico, ya que si se hace en el período ventana, da negativo, y eso tiene la consecuencia de considerar al paciente no infectado y que salga a propagar el virus.

Por eso, Vallejos dijo que la aplicación de estos test rápidos podrían ser de uso no de diagnóstico sino de seguimiento, para estudiar cómo combatir el COVID-19. Por ejemplo, se puede usar para determinar si una persona que le da PCR negativo tuvo el coronavirus antes, ya que se sabe que hay un alto porcentaje que no presenta síntomas o los presenta levemente. En un caso extremo el testeo rápido podría servir para, si hay escaso personal de salud en un momento crítico, un profesional con COVID-19 se reintegre a sus labores sabiendo con el testeo si hay desarrollado suficientes anticuerpos, siempre poniéndolo a trabajar con gente ya contagiada.

Vallejos sostuvo que desde Salud Pública de San Juan no se recomienda a los sanjuaninos usar estos test rápidos para saber si tienen o no COVID-19. Aseguró que no conoce que nadie los haya adquirido ni que se hayan usado de manera privada en la provincia, pese a que están disponibles en el mercado.

En el país, días atrás tanto la CUBRA (Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina) como el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos salieron a alertar sobre el uso de test rápidos en la población, dejando en claro que los bioquímicos son los únicos profesionales habilitados para ejercer la manipulación de los reactivos de detección del Covid-19 y los únicos que pueden recomendar o explicar los métodos diagnósticos. Esto se dio cuando en medios de comunicación nacionales se mostró en vivo cómo hacer testeos rápidos en casa.