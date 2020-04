El secreto de Rawson para fortalecer a sus emprendedores y productores en la cuarentena

La cuarentena obligatoria decretada hace poco más de un mes afectó a muchos trabajadores de todo el país. Pequeños productores, comerciantes, emprendedores tuvieron que adaptarse a los nuevos requerimientos de un mundo que cambió de repente. En Rawson, la Secretaría de Producción y Empleo del Municipio tuvo un arduo trabajo en estas circunstancias y a través de sus dos direcciones a cargo acompaña a los emprendedores y productores del departamento.

Por un lado, desde la dirección de Empleo se continúa trabajando con los programas del ministerio de Trabajo de la Nación, dictando distintas capacitaciones para los beneficiarios de los diferentes programas que otorga dicha cartera.

Desde la secretaría vienen trabajando con capacitaciones laborales para desocupados y para chicos de 18 a 24 años, sin importar si han terminado la secundaria o no. Entre los distintos cursos también enseñan cómo conseguir trabajo y cómo presentarse ante una entrevista. Además, se brindan conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso de la web y de distintos programas hasta confeccionar un currículum. Luego de esto, se los acercan a una empresa privada.

Todos esos cursos que comenzaron antes de la pandemia y aún continúan en distintas modalidades no presenciales: vía WhatsApp, online, o por mensajes de texto. “La idea ha sido continuar con los programas. Nos hemos organizado para que alrededor de 700 chicos se sigan capacitando con esa modalidad”, sostuvo Mariela Arancibia, secretaria de Producción y Empleo de Rawson. Además, agregó: “hasta se han sumado más chicos a los cursos”.

Además, el Municipio trabaja mucho con emprendedores sociales. Según Arancibia, se ha estado brindando apoyo y capacitaciones sobre cómo mostrar sus producciones en redes sociales a quienes exponían sus productos en las distintas ferias que se hacían en Rawson. “Los feriantes de la Plaza de Villa Krause no pueden exponer sus productos y muchos viven de eso. Hemos seguido acompañándolos para que puedan vender sus productos por Internet”, indicó.

Por otro lado, Arancibia agregó: “Ahora estamos a punto de salir con una plataforma para que ellos puedan mostrar por fotos y así armar una red de emprendedores de Rawson. Les enseñamos también cómo subir, cómo sacar las fotos, cómo promocionar el producto, etc. Hoy, un pibe de 12 o 13 años te maneja las redes como nada, pero hay gente mayor que le cuesta, que no es fácil. Hacer una promoción de tu producto en un minuto, no es fácil, pero hay que adaptarse a las nuevas exigencias que hoy por hoy nos está pidiendo la pandemia, la cuarentena, no queda otra y hay que reinventarse”.

Como desde hace tiempo vienen trabajando con emprendedores textiles, surgió la posibilidad de que varios de ellos hicieran barbijos y demás instrumentos necesarios en esta época por lo que desde el Municipio se los compra a ellos.

Por último, desde la dirección de Producción Agrícola Ganadera se está trabajando en el Médano de Oro con pequeños productores. Según contó Mariela Arancibia, “el Municipio ha tratado de ayudarlos y asistirlos con lo que se ha podido. Hemos colaborado con los permisos para vender y promocionar lo que ellos hacen y cultivan. Además, hemos lanzado el programa Rawson Verde para que los rawsinos puedan lanzar una huerta desde sus casas.