El conflicto de los frentistas con los bancos en el centro

El propietario de un comercio que está situado al lado de un banco, en el centro sanjuanino, protestó por la acumulación de personas en las largas filas que se generan para ingresar a la sucursal bancaria y por ello pidió una solución efectiva, pues teme contagiarse de coronavirus a causa de la aglomeración.

"Yo no se si la gente que se agolpa en la puerta de mi local está enferma o no. Es un riesgo para mi, se apoyan en la vidriera y después tengo que limpiar eso. Además no todos respetan la distancia y eso es un peligro para todos", sostuvo Pablo Marún, el dueño del comercio ubicado sobre Mendoza antes de Rivadavia, pegado al Banco Supervielle.

Si bien los clientes de la sede bancaria concurren con un turno determinado previamente, según denuncia el comerciante, para entrar se concentra gente en la vereda y por esa razón elevó el reclamo a la municipalidad capitalina. "La única solución que me dieron fue que obligaron al banco a colocar un cartel que indica la fila para el otro lado. Esto nos está pasando a todos los que tenemos un local cerca de un banco, alguien tiene que hacer algo", manifestó.

Para Marún, son los bancos quienes "deben encontrar la forma en que ninguno salga perjudicado". "A los comerciantes nos exigen muchas cosas, cambiar de horario, no atender al público, mantener medidas de higiene y las cumplimos. A ellos le pueden solicitar que busquen la manera o que venga alguien de Salud Pública a controlar", agregó.