El Cívico paralizado: la bomba que no fue, la bronca de los que iban a hacer trámites y una perlita

Unos minutos antes de las 11 personal policial del Centro Cívico recibió una llamada asegurando que había una bomba en el edificio. Inmediatamente se evacuó al personal y la gente que fue a hacer trámites. Durante 48 minutos la actividad se paralizó: los Bomberos y la Policía de San Juan iniciaron una búsqueda exhaustiva que terminó encontrando un foco de incendio en el ala norte. La perlita.

Los más preocupados fueron quienes fueron a hacer trámites al Cívico. Además del trastorno que implica salir, varios trámites se pueden realizar ciertos días de acuerdo a la terminación del DNI. Carla Sosa, una joven que fue a Desarrollo Humano a hacer un par de presentaciones, contó que se tuvo que tomar el colectivo desde Zonda para llegar al edificio y culminar una serie de papeles. "Si esto no se solucionaba era doble gasto con lo difícil que está todo. Soy empleada doméstica y no estoy trabajando, sobrevivo gracias a la ayuda. Si tengo que volver mañana, es una preocupación más", dijo visiblemente afectada.

Carlos Vidable es de Albardón. El hombre fue a realizar una serie de trámites en el Registro del Automotor. Allí atienden a la gente de acuerdo a la terminación del DNI. "Que no me atiendan es mi preocupación porque no sé que van a hacer con los trámites que se hacen por terminación, si se reprograman o qué. Estaba por terminar la fila y justo empezaron a sonar las alarmas. La evacuación fue muy ordenada", contó.

Finalmente, las fuerzas de seguridad constataron que no había dentro del edificio ningún elemento explosivo. La alarma paró de sonar. Y la gente volvió a entrar. ¿La perlita? Mientras el Cívico estaba evacuado se sintió un estruendo: el ruido de un fuego artificial que asustó a más de uno.