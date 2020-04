Los taxistas sanjuaninos volvieron y respiraron de la "coronacrisis"

Desde este lunes comenzó a regir la ampliación de circulación de taxis y remises en San Juan como parte de las últimas medidas que dictó el Gobernador Sergio Uñac con la llamada "cuarentena administrada". No ocurrió lo mismo con con la frecuencia de colectivos, que se mantendrá como hasta ahora, con una reducción del 40% del movimiento de las unidades .

A las claras este lunes no tuvo la cotidianidad que tiene cualquier lunes para los remiseros y taxistas. Porque en esta jornada muchos volvieron a trabajar después de estar varios días parados, con la incertidumbre de no generar ingresos para solventar las necesidades propias y de sus familias. Y si bien muchos trabajadores del sector fueron empleados por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia para repartir los módulos alimentarios, algo es seguro: "hay que generar más dinero porque sino así no alcanza", en palabras de uno de los trabajadores que habló con este diario.

La postal hace mucho no se veía. Un grupo de taxistas charlando en la esquina esperando que se acerque algún pasajero. "En mi caso pude trabajar con el Ministerio, fueron algo de 3 mil pesos por día pero como dice mi compañero ese dinero no alcanza para todo lo que hay que hacer con las boletas, el alquiler y la comida", afirmó otro de los choferes.

Hasta ahora, la decisión oficial dice que los remises sólo pueden circular a pedido de un usuario, que llama por teléfono a un chofer conocido o de su confianza, pero no están funcionando las bases de las remiseras o de taxis ni la plataformas digitales para utilizar estos servicios. Pero la realidad no suele ser el reflejo de los decretos y es así que en algunas cuadras del centro pueden verse a algunos trabajadores que salen a buscar pasajes en las calles.

Al igual que muchos, los taxistas y remiseros fueron duramente golpeados por la crisis económica de los años de Cambiemos. Incluso desde el año pasado el Sindicato de Peones de Taxis advirtió que desde septiembre y más profundamente desde octubre bajó la demanda viajes de taxis en la provincia. Y si bien no tienen un número exacto explicaron que se nota mucho como el sanjuanino toma cada vez menos el taxi para moverse.

Además cabe señalar que los remises oficiales no son los únicos. Como muchos saben la existencia de los llamados "truchos" no es menor y en muchos casos trabajan a metros de los oficiales o efectúan recorridos por las plazas del centro buscando pasajeros. En este caso no tienen permiso para circular y al castigo de no respetar la cuarentena, se suma el de conducir un vehículo no registrado con todo lo que eso implica.