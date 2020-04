El video explicativo de una heladería sanjuanina de por qué se achicó el helado

La cuarentena hizo cambiar los hábitos de todo el mundo, incluido el de los sanjuaninos. Tal es así que las heladerías tuvieron que incrementar sus deliverys debido a la altísima demanda y no sin padecer ciertas complicaciones. En este contexto, una usuaria de Twitter cuestionó que la heladería Portho Gelatto le había enviado un pote de helado sin llenar. Ante esto, desde la heladería salieron a contestarle y hasta respondieron a varios usuarios de las redes sociales que los agraviaron.

“Es la segunda vez que vemos que nos viene el pote sin llenar (no lo he llegado a pesar pero antes no pasaba eso) no sé si les pasó pero vi que a otra persona hoy le pasó lo mismo por eso me anime a subir esto”, publicó la usuaria Eli Garay en su cuenta de Twitter. A las horas, desde la empresa le respondieron los motivos por lo sucedido:

Además, indicaron que iban a hacer un video explicativo en donde mostrarían cómo pesan sus pedidos antes de enviarlos y lo que sucede con ellos. Horas más tarde, desde las redes sociales de Portho Gelatto publicaron el video con la explicación del hecho: