Cómo sigue la sanjuanina con coronavirus en Finlandia, a más de una semana de empezar con los síntomas

El domingo pasado, a la sanjuanina residente en Finlandia Anabella Cajas le informaron que había dado positivo por coronavirus. Fue el jueves 9 de abril cuando comenzó con malestares, cansancio, dolor de cabeza y fiebre, por lo que consultó a un médico. El 12 le confirmaron que había dado positivo.

Tiempo de San Juan le consultó este domingo 19 de abril sobre cómo continuaba con su evolución, a más de una semana de que empezara con los síntomas. “Desde ayer (por el sábado) estoy bien, solo tengo un poco de resfrío. Si sigo así, la semana que viene ya voy a poder salir”, respondió Anabella, en función de lo que le dijeron del hospital.

Anabella es cocinera y está trabajando como personal de limpieza en un supermercado de Helsinki. Al lado de ese local hay una estación de metro donde transita muchísima gente durante todo el día. Ella supone que fue allí donde se contagió. Vive con una compañera de piso en habitaciones separadas.

Anabella Cajas (Foto: Facebook)

“Yo estoy muy bien, cansada de estar encerrada”, respondió entre risas, a lo que agregó: “Pero ya queda menos. Estoy muy tranquila porque ya pasaron los días en los que me sentía muy mal”.

Sobre los síntomas, la sanjuanina que reside en Finlandia había indicado que el coronavirus es como una gripe normal, donde por momentos se sentía bien y por otros sólo quería estar acostada. Le dijeron que no sabía cuánto tiempo le van a durar los síntomas y le sugirieron tomar mucha agua y paracetamol. Además, le dieron un número por si se siente peor.

“El miércoles de la semana que viene me van a llamar para ver cómo estoy. En el caso de que no tenga ningún síntoma, me dijeron que ahí voy a poder volver a trabajar. Acá no hacen el test después de que te recuperás”, sostuvo.

Por último, Anabella aclaró que ninguna de las personas que vió en las últimas semanas se contagió, o al menos no presentaron síntomas. “Sólo mi cuñada tuvo síntomas, aunque dio negativo. Solo era angina”, sentenció.