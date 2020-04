Estudió 10 años y un motochorro casi le quitó su sueño: logró convertirse en abogada

Los hechos lamentables que ocurren a diario con las llamadas noticias policiales raramente tienen un final feliz, pero eso no significa que no existan. La historia de la sanjuanina Aida Vivares Ruiz es una de estas.

Todo comenzó el pasado 27 de febrero de este año, cuando un motochorro le arrebató la cartera a esta sanjuanina que iba a rendir su última materia de abogacía en la Universidad de Congreso. El hecho sucedió en pleno mediodía en calles 25 de Mayo y Entre Ríos, cuando el delincuente ingresó a la vereda con su moto y le quitó con violencia la cartera donde llevaba su objeto más preciado: la libreta de estudiantes.

Este elemento adquiere una singular importancia en la vida de cualquier estudiante, sobretodo de aquellos que están por ir a rendir su última materia después de mucho esfuerzo y sacrificio.

Esa mañana Aida se fue contenta a la facultad, porque a sus 52 años estaba terminando de completar el programa de materias de una importante carrera después de 10 años de esfuerzo. "Siempre mis padres me inculcaron estudiar, pero después fui mamá y tuve que enfrentarme a otras cosas de la vida, pero nunca dejé de soñar con finalizar mis estudios, por eso ese día era muy importante y nunca pensé que me iban a robar estando tan cerca de la facu", contó la mujer sobre aquel imborrable recuerdo.

Ese mediodía el ladrón se fue con la cartera, que tenía varios objetos de valor pero el más significativo era la libreta. Como testigo de los momentos posteriores del robo recuerdo que la mujer decía entre lágrimas: "Se llevaron mi libreta, no puede ser, mi libreta", en reiteradas oportunidades que quedaron plasmadas en este video que genera indignación de solo verlo:

Pero la historia no terminó ahí. Porque esta mujer decidió hacerse de valor y terminar de rendir la materia ese mismo día del robo. "Mis profesores fueron muy comprensivos y me dieron el tiempo para que me calmara y pude aprobar", sostuvo Aida sobre aquella jornada.

Y agregó que "al otro día que me robaron y gracias a la nota que me hicieron en el diario pude encontrar lo que quedaba de mi cartera, en realidad lo único que pude rescatar era mi libreta y un pen drive. Hoy estoy muy feliz porque después de varios años me voy a recibir", dijo la mujer.

Esta misma tarde, Aida presenta su tesis sobre derecho laboral ante nada más y nada menos que el juez Guillermo Adarvez del 3er juzgado de Instrucción. Dicho magistrado es el profesor de derecho internacional privado en la sede educativa ubicada en calle Entre Ríos pasando San Luis.

"Quiero ser abogada porque amo la Justicia. Y creo que uno solo puede hacer Justicia cuando conoce de lo que se trata.

En mi caso fui mama muy joven y no pude estudiar, pero creo que todos tenemos sueños y es importante seguirlos y nunca dejarlos de lado por más difícil que se haga", concluyó Aida que tiene 3 hijas y 6 nietos y logró recibirse de abogada.

Hay algo más que se suma en estos días de cuarentena. Y es el hecho de recibirse desde una pantalla y no tener nada de lo que habitualmente se conoce cuando uno culmina sus estudios. "Yo me imaginaba algo totalmente distinto. Quería huevos, harina, la caravana y todo eso, pero nunca me imagine que iba a ser así. Pero Dios me ayudó a que me pueda recibir y el festejo va a ser cuando todo esto termine y nos podamos volver a abrazar", finalizó.