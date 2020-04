Inédito, mirá lo que vende este sanjuanino por Facebook

Increíble, pero cierto. Un usuario sanjuanino de Facebook compartió una publicación de un grupo donde se publican cosas que uno quiere vender y la publicación se hizo viral en cuestión de minutos.

Es que este usuario vende ¡las cajas de los celulares!, la descripción no tiene trampas y es conciso: “vendo cajas de celulares en perfectas condiciones. $300 cada una”.

Este posteo se compartió rápidamente en los diferentes muros y los comentarios también fueron desopilantes: “el que no trabaja es porque no quiere”, “supongamos que acá hay un teléfono pero no lo hay”, entre otros.

Mirá la publicación: