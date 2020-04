¿Viajás en bondi? Si no cumplen con estas medidas, podría haber sanciones

Como ya te lo había mostrado Tiempo de San Juan, lo nuevo contra el coronavirus en San Juan eran los choferes de colectivos envueltos en plástico. Ahora, desde el Ministerio de Gobierno y de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, explicaron cuáles son las exigencias preventivas tanto para los trabajadores como para las unidades que operan.

De esta manera, indicaron que se trabajó en conjunto para extremar las medidas de higiene dentro del transporte público y se determinó un paquete de normas que deben ser de cumplimiento efectivo y las mismas alcanzan también a los pasajeros; en caso contrario habría sanciones. "Es una obligación para las empresas la limpieza y desinfección de las unidades, como así también mantener aislado al chofer expuesto al contacto con otras personas", aseguró el titular de la repartición Jorge Armendariz.

Asimismo, la distancia entre el conductor y los usuarios debe ser amplia, liberando la primera fila con asientos vacíos. El máximo de pasajeros por vehículo es de 22 personas, sin excepciones. El conductor debe solicitar el permiso de circulación. Además, señalaron que no se descarta que los ingresos a las unidades comience a ser a través de la puerta trasera. "Sabemos que se ha doblegado el esfuerzo de parte de trabajadores, mediante UTA, y empresarios. Es lo que se debe hacer en esta situación de emergencia sanitaria", agregó.

Sobre la frecuencia con la que circulan los colectivos, Armendariz informó que se intimó a las empresas a diagramar una prestación del servicio eficaz en horas pico. "Se exige que a los recorridos los hagan el doble de unidades para que quienes acceden al transporte respeten las debidas distancias, sobre todo en horas pico y ello sea extendido a los regresos", manifestó.

Por el momento y tras los primeros controles, no se ha sancionado a nadie -dijeron- aunque no se desestima que esto vaya a ocurrir. "Dos cuestiones a aclarar son que no hay sanciones todavía y que no se está exigiendo el Certificado Único, solo los permisos justificados por los empleadores", cerró.